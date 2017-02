Unbox de la edición limitada de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Eiji Aonuma, productor de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ha sido el elegido para protagonizar un unbox en vídeo de la edición limitada de dicho juego, uno de los más esperados de 2017 y sin duda la gran “punta de lanza” con la que la gran N espera impulsar las ventas de Nintendo Switch.

Esta edición limitada sólo estaba disponible para Nintendo Switch y sí, decimos estaba porque se agotó prácticamente unas horas después de abrir su periodo de precompra el pasado mes de enero, por lo que ya es imposible conseguirla por vía oficial.

A pesar de todo imaginamos que no tardarán en aparecer unidades totalmente impolutas (sin abrir) en el mercado de “segunda mano”, ya que la compra y reventa de ediciones de coleccionista se ha convertido en un negocio muy lucrativo para los especuladores del videojuego.

El precio oficial de esta edición especial era de 94,95 euros, pero su valor en dicho mercado se acabará incrementando considerablemente.

No os entretengo más, os dejo que disfrutéis del “unboxing” (desempaquetado) de la edición limitada de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, y os recuerdo que el juego estará disponible a partir del 3 de marzo, fecha en la que también se producirá el lanzamiento oficial de Nintendo Switch.