Desempaquetado de Nintendo Switch, ahora sí oficial y completo

A una semana del lanzamiento de su nueva consola, la firma japonesa ha publicado un desempaquetado de Nintendo Switch.

Hace unos días se filtraron imágenes y vídeo de un usuario que decía tener ya la consola. Ahí veíamos la interfaz de usuario de la consola, su funcionamiento y otros detalles que hasta ahora habían sido “secreto de estado”, porque la firma japonesa había tenido especial cuidado en no mostrarlo, incluso cuando permitió a medios como el nuestro probar la consola.

Nintendo comentó que las filtraciones se habían producido por el robo de unidades de los empleados de un minorista determinado que no se citó y las actualizaciones legales provocaron el borrado de algunos vídeos, incluyendo unboxing que habíamos publicado.

Ahora nos llega el desempaquetado de Nintendo Switch, oficial y completo. Poco que los aficionados no sepan ya pero ahí está. La consola estará disponible el 3 de marzo con un precio de 329 euros, y estará acompañada por el lanzamiento del juego que apunta a estrella de la plataforma: The Legend of Zelda: Breath of the Wild.