Tenemos claro que The Legend of Zelda Breath Of The Wild es enorme, y no nos referimos únicamente a la entidad del proyecto ni a lo que representa como tal sino también a la extensión de su mundo, ya que según las últimas informaciones éste es el doble de grande que el de Skyrim.

Los que habéis jugado a The Elder Scrolls: Skyrim sabéis que el juego es muy extenso, así que podéis llegar a imaginar lo que supone decir que The Legend of Zelda Breath Of The Wild ofrecerá un mundo el doble de grande.

Si eres de los que no han tenido ocasión de jugarlo tranquilo, te damos un dato para que puedes asimilar mejor esta información; Skyrim es un juego al que puedes dedicar varios cientos de horas sin llegar a terminar todas las misiones y contenidos que ofrece.

Según las últimas informaciones todo lo que se ha mostrado en vídeos con escenas de juego real apenas representa un 1% del contenido total de The Legend of Zelda Breath Of The Wild, pero además ese enorme mapa no estará ni mucho menos vacío, ya que contará con una gran cantidad de elementos que hacen que el juego esté lleno de vida y que siempre ofrezca algo entretenido que hacer.

Ciudades, minimazmorras y muchas misiones secundarias son algunos de los elementos más importantes que se han confirmado, y se comenta además que la zona inicial del juego, la que hemos visto en los vídeos promocionales, es la más vacía de todas.

The Legend of Zelda Breath Of The Wild llegará al mercado el próximo 3 de marzo junto con Nintendo Switch. Os recordamos que necesitará 13,4 GB de espacio libre, y que la consola sólo tendrá disponibles unos 25 GB por el espacio que ocupan el sistema y sus aplicaciones, así que si vais a comprarla deberíais haceros también con una tarjeta de memoria.

Más información: WCCFTech.