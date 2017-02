Una filtración nos ha dejado las que serían las primeras pruebas de rendimiento de las Radeon RX 580 y Radeon RX 560 bajo Ashes of the Singularity, uno de los juegos más populares y más utilizados para medir el desempeño de tarjetas gráficas.

En cada captura de pantalla podemos ver las especificaciones del equipo de pruebas y también los resultados, así que entramos directamente a comentarlos y os dejamos nuestras conclusiones sobre toda esta nueva información.

Por un lado podemos ver que esa supuesta Radeon RX 580 logra una puntuación similar a una GTX 1070, lo que nos lleva a pensar que probablemente se trate de una solución basada en Vega 10 pero recortada, es decir, que no sea el auténtico tope de gama de AMD.

Esa conclusión no me la he sacado de la manga ni mucho menos, ya tuvimos ocasión de ver que VEGA rendía mejor que una GTX 1080 en DOOM 2016 utilizando resolución 4K, así que estos resultados quedan muy por debajo de aquellos y lo más sensato es pensar que se trate de una versión recortada.

Por otro lado la Radeon RX 560 ofrece un rendimiento muy cercano al de la Radeon RX 460, lo que nos lleva a pensar que efectivamente será una sucesora directa de aquella, y que probablemente se trate de una variante ligeramente mejorada que destaque sobre todo por una mejor relación rendimiento por vatio.

Os recordamos que VEGA es la gran apuesta de AMD para suceder a Polaris, y que esa nueva generación podría ser anunciada a finales de este mismo mes.

Más información: WCCFTech.