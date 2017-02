Batman v Superman se lleva cuatro premios Razzie, ¿es justo?

La película Batman v Superman se ha llevado un total de cuatro premios Razzie, también conocidos como los “anti-oscars” o “Golden Raspberry”. Como sabemos estos galardones premian a lo peor del mundo del cine, así que no suponen un triunfo sino un fracaso.

Casi desde su debut la película de Batman v Superman ha sido fuertemente criticada, sobre todo por “expertos” y profesionales del mundo del cine, que han puesto en tela de juicio prácticamente todos los elementos de la misma, incluyendo a los actores secundarios.

Todo eso generó una cierta polémica con varias posturas enfrentadas. Por un lado esos “expertos” que hicieron pedazos la película y la calificaron casi como lo peor de lo peor, y por otro lado tenemos a los fans de ambos superhéroes, que en su mayoría disfrutaron de ella y la valoraron positivamente.

Si vemos la excelente recaudación que logró Batman v Superman nos daremos cuenta de que los números dan la razón a los fans, pero los cuatro premios Razzie que se ha llevado la película ha vuelto a levantar ampollas.

Estos son las cuatro categorías en las que “ha ganado” la película:

Peor Actor Secundario (Jesse Eisenberg).

Peor Pareja (Ben Affleck y Henry Cavill)

Peor Precuela/remake/copia o Secuela.

Peor Guión.

Qué puedo decir, no soy un crítico de cine, pero llevo casi tres décadas leyendo cómics y viendo películas y creo que eso me da una base mínima para atreverme al menos a cuestionar toda esa enorme crítica que ha recibido la película. En mi humilde opinión me parece excesiva, y creo que esos “expertos” se han obcecado en algunos casos hasta llegar a niveles absurdos.

En su momento vi la película en el cine y la disfruté mucho. No es perfecta obviamente, pero tampoco creo que sea ese desastre que nos han pintado.

Como siempre os invito a opinar en los comentarios.

Más información: Polygon.