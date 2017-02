Alcatel presenta PLUS 12, nuevo 2 en 1 con Windows 10

MWC 2017. Alcatel ha presentado oficialmente el nuevo PLUS 12, un equipo 2 en 1 con el que la compañía apuesta por un acabado sencillo pero elegante, donde prima la delgadez y la movilidad sobre la potencia.

Esto no quiere decir, sin embargo, que el PLUS 12 no pueda cumplir o que no ofrezca un nivel de rendimiento aceptable, pero debemos tener claro que se trata de un equipo enfocado sobre todo a ofimática, navegación web y aplicaciones no demasiado exigentes.

De ello dan fe sus especificaciones, que os detallamos a continuación:

Pantalla táctil IPS de 11,6 pulgadas con resolución 1080p.

Procesador Intel Celeron N3350 con procesador de dos núcleos a 1,1 GHz-2,4 GHz, modo normal y turbo.

con procesador de dos núcleos a 1,1 GHz-2,4 GHz, modo normal y turbo. GPU integrada Intel HD 500.

4 GB de RAM.

64 GB de capacidad de almacenamiento ampliable.

Batería de 6.900 mAh.

Conector USB Type-C.

4G LTE.

Cámara de 5 MP en el frontal.

Windows 10 como sistema operativo.

Alcatel ha confirmado un peso de 596 gramos para la tablet y 365 gramos para el teclado, lo que nos deja un conjunto con un peso inferior al kilogramo que debería poder aguantar sin problemas una jornada completa de trabajo.

Si conectamos el teclado añadimos además un extra de batería de 2.850 mAh, y podremos utilizar el equipo como un punto de acceso WiFi para hasta 15 dispositivos.

Su lanzamiento ha sido confirmado para el próximo mes de junio con un precio de 499 euros, impuestos no incluidos.

