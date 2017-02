Nintendo Switch tiene una autonomía media de 3 horas con el nuevo Zelda

Una de las grandes dudas que nos dejó el nuevo concepto de consola híbrida por el que ha apostado la gran N era la duración de la batería al ser sometida a una sesión de juego intensivo, pero gracias a la distribución temprana de algunas unidades hemos podido saber que Nintendo Switch tiene una autonomía media de 3 horas, 2 minutos y 52 segundos.

Ese dato cuadra con los oficiales que proporcionó la propia Nintendo, ya que aseguraba que la batería de su nueva consola podía ofrecer una autonomía máxima de entre 2,5 y 6 horas, dependiendo del modo y del juego que utilicemos, y se fijaba en 3 horas exactas utilizando The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Podemos decir por tanto que los resultados son positivos ya que superan en casi tres minutos la previsión de la gran N, aunque debemos tener en cuenta que hablamos de uno de los juegos más exigentes de todo el catálogo de Nintendo Switch, así que esa autonomía debería ser mucho mejor en juegos más sencillos y en aquellos que demanden una menor potencia a nivel de hardware.

Os recordamos que Nintendo Switch estará disponible a partir del 3 de marzo con un precio de 329 euros, y que contará con las siguientes especificaciones:

Pantalla de 6,2 pulgadas de tipo táctil con resolución 720p.

SoC Tegra X1 con CPU de cuatro núcleos y GPU Maxwell con 256 shaders.

y GPU Maxwell con 4 GB de RAM LPDDR4 compartida.

compartida. 32 GB de capacidad de almacenamiento ampliable hasta 2 TB.

Soporte de resoluciones hasta 4K.

WiFi AC integrado.

