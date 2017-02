Ubisoft planea compensar a los jugadores de For Honor

La compañía francesa ha confirmado que planea compensar a los jugadores de For Honor por los problemas que han experimentado los servidores durante las dos últimas semanas.

Dichos problemas afectaron en gran medida a la experiencia de juego, ya que For Honor depende fuertemente del online, así que esta medida por parte de Ubisoft es totalmente comprensible y desde luego muy acertada.

Según la información oficial todos los que tuvieron problemas derivados de los servidores entre el 13 y el 26 de febrero recibirán el rango de campeón durante un plazo de tres días, lo que significa que disfrutarán de una serie de ventajas importantes que os resumimos a continuación:

Un 10% más de experiencia para todos los miembros de nuestro equipo.

Tres emblemas y un icono exclusivo de campeón.

Un bono que nos permitirá conseguir un 25% más de experiencia.

Mejoras al desmantelar equipo y mejor equipamiento tras superar enfrentamientos.

Los que tengan el pase de temporada mantendrán el rango de campeón tres días más.

Os recordamos que esta compensación no estará disponible cuando nosotros queramos ni tampoco se activará automáticamente cuando entremos en el juego, sino que dará comienzo de forma fija el próximo 3 de marzo y terminará el 5 de marzo.

Más información: VG24/7.