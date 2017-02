Xbox Game Pass, más de 100 juegos por 9,95 euros al mes

Microsoft presenta Xbox Game Pass, un servicio que permitirá jugar a más de 100 juegos por una tarifa plana de 9,95 euros al mes. La oferta, similar a la de EA Acesss y Origin Acess en PC, incluirá una gran variedad de títulos que se irán ampliando con el paso del tiempo y a los que podremos jugar sin límites, siempre que paguemos la suscripción.

Xbox Game Pass se lanzará a finales de primavera (la fecha definitiva todavía no ha sido confirmada) y permitirá descargar en vuestra consola títulos de Xbox One y Xbox 360. No se trata de un servicio de streaming, los juegos digitales se instalan normalmente y se ejecutan en local, con un rendimiento perfecto. Mientras paguemos, tendremos acceso a todo el catálogo sin ningún tipo de límites, más que el espacio disponible en el disco duro de tu máquina.

Si decidimos cancelar la suscripción nuestro progreso (y logros) quedarán guardados, para que podamos retomarlo una vez renovemos o si compramos el juego en soporte físico o como descarga individual.

Para suscribirse a Xbox Game Pass no es necesario ser miembro de Xbox Live Gold (el servicio de juego online de Microsoft) aunque, evidentemente, sí será necesario tenerlo para jugar online, igual que ocurre con cualquier juego en formato estándar.

De momento no hay muchos detalles sobre el catálogo (podéis ver algunos títulos en la web oficial del programa) pero sí se ha confirmado que no solo serán títulos de Microsoft; compañías como 2K Games, 505 Games, Bandai Namco, Capcom, Codemasters, Warner Bros, Deep Silver, Focus Home Interactive o THQ Nordic ofrecerán sus juegos a través del servicio.

Más información | Microsoft