El mando Switch Pro se puede utilizar sin problema en PC

Si tienes pensado hacerte con una Nintendo Switch y dudabas sobre si podrías aprovechar el mando Switch Pro para utilizarlo en tu PC estás de enhorabuena, ya que la respuesta es un sí rotundo.

Sabemos que una de las grandes novedades que introduce la consola de Nintendo son los Joy-Con, una solución muy versátil que hará posible disfrutar de nuevas maneras de jugar, pero los mandos tradicionales como el Switch Pro seguirán siendo imprescindibles para la mayoría de los juegos, así que es un complemento indispensable para cualquier comprador de Nintendo Switch.

Volviendo al tema del soporte es importante destacar que aunque podremos conectar el mando al PC a través de un puerto USB Type-C no podremos utilizarlo de esa forma, ya que dicho protocolo no lo permite.

Esto significa que la única forma de utilizar un Switch Pro es emparejándolo con nuestro PC a través de la conexión Bluetooth. Aunque a primera vista parezca una limitación y una mala noticia no lo es, ya que gracias al uso de ese estándar el mando también funciona en equipos Mac y en dispositivos Android.

Con todo debemos tener en cuenta un detalle importante, y es que este mando es DirectInput y no XInput, lo que significa que no es compatible con los juegos basados en éste último, como por ejemplo The Witcher 3: Wild Hunt.

El Switch Pro estará disponible junto con Nintendo Switch a partir del próximo día 3 de marzo. La consola tendrá un precio de 329 euros y el mando costará 69,99 euros.

