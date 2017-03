NVIDIA prepara GameReady Driver para mejorar el rendimiento en DirectX 12

El gigante verde está preparando el lanzamiento de un nuevo GameReady Driver con el que quiere mejorar el rendimiento en DirectX 12 de algunos de los juegos más recientes, aunque debemos tener en cuenta que de momento la lista es muy limitada y el incremento medio de rendimiento tampoco parece ser demasiado elevado, salvando los casos de HITMAN y Rise of the Tomb Raider.

No me interpretéis mal, cualquier mejora gratuita de rendimiento es bien recibida, pero en este caso estamos hablando de un “apaño” hecho por software para cubrir una carencia de hardware, ya que las gráficas NVIDIA de pasada y presente generación (Maxwell y Pascal respectivamente) no ofrecen un auténtico soporte de computación asíncrona.

Gracias a los chicos de VideoCardz ya hemos tenido ocasión de ver una primera comparativa de rendimiento, y como anticipamos sólo hay una diferencia verdaderamente importante en HITMAN y Rise of the Tomb Raider, que registran un aumento del 23% y del 33% respectivamente.

En sus pruebas no concretan la resolución ni la tarjeta gráfica utilizada, pero todo apunta a 4K y una GTX 1080.

Se espera que este nuevo GameReady Driver llegue de forma conjunta con la GTX 1080 TI, así que en teoría debería estar disponible a partir de mañana mismo.

Antes de terminar os recuerdo que el mismo ha sido diseñado específicamente para soluciones gráficas basadas en Pascal, así que es probable que las tarjetas gráficas de generaciones anteriores no experimenten una mejora de rendimiento.

Más información: VideoCardz.