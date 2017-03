Los cartuchos de Nintendo Switch saben mal para que no te los comas

Los cartuchos de los juegos de Nintendo Switch albergan un secreto tan útil como curioso; en su composición se incluye el compuesto químico más amargo conocido, el Benzoato de Denatonio, con el objetivo de que ningún niño pequeño ingiera uno por accidente.

No sabemos quién fue el primer periodista en llevarse a la boca un cartucho de Switch (desde luego, eso es tomarse una review en serio) pero Nintendo ha confirmado la noticia, al tiempo que asegura que el componente no es tóxico. La sensación que describen los que lo han probado es de leve quemazón, que permanece un breve tiempo en la boca incluso después de beber agua.

Aunque la Comisión de Seguridad de Productos de EEUU indica en un estudio que no se conocen sus efectos a largo plazo, no parece un tema preocupante a no ser que formen parte de dieta de manera habitual. Nintendo Switch sale a la venta mañana y tenéis toda la información aquí.