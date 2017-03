Intel priorizará las mejoras de rendimiento sobre el proceso de fabricación en CPU

Venkata Renduchintala, presidente de la unidad de negocio de Internet de las Cosas en Intel y del grupo de Arquitectura de Sistemas, ha confirmado que el gigante del chip empezará a priorizar las mejoras de rendimiento sobre el proceso de fabricación en sus CPUs.

Esto supone que cada nueva generación de procesadores vendrá con mejoras de rendimiento importantes, un objetivo prioritario que dejará en un segundo plano la reducción de procesos de fabricación y que confirma una vez más el final de la estrategia “tick-tock” de Intel.

Renduchintala lo tiene claro, al usuario le importa más el rendimiento que el proceso de fabricación, y por ello la idea de ofrecer mejoras significativas resultará más beneficioso y más atractivo para el consumidor, y a su vez puede servir para estimular el mercado CPU.

Es imposible negar que tiene razón, ya que normalmente el usuario medio no presta tanta atención al proceso de fabricación y se deja llevar más por las pruebas de rendimiento que por otra cosa, aunque esto no quiere decir que las reducciones de proceso de fabricación no tengan sus ventajas o que no sean importantes, como vimos en este artículo.

El silicio se acerca cada vez más a su límite teórico y eso hace que sea más complejo dar el salto de un proceso a otro, y también más costoso. No hay duda de que esa realidad ha influido en el cambio de estrategia de Intel y que ha marcado el camino a seguir en los próximos años.

Veremos por tanto menos reducciones de procesos de fabricación y más cambios de arquitectura, pero debemos recordar que Intel no estará sola en esto, ya que AMD también confirmó que espera mantener RYZEN durante al menos cuatro años.

Más información: Fudzilla.