The Legend of Zelda: Breath of the Wild se empezó a desarrollar en 2D

Parte del equipo que ha estado detrás del desarrollo de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha estado presente en una conferencia celebrada durante la GDC de este año. En ella han confirmado un detalle bastante curioso, y es que el desarrollo de dicho juego empezó en 2D.

Resulta muy interesante y curioso ya que The Legend of Zelda: Breath of the Wild es uno de los juegos en 3D más potentes de los que dispondrá Nintendo Switch inicialmente, pero también es un detalle que nos permite conocer un poco más a fondo algunas de las cuestiones relacionadas con el desarrollo de este esperado juego.

La imagen de portada parece algo propio de la franquicia original que pudimos disfrutar hace ya unas décadas en la NES, pero en realidad se trata de ese prototipo en 2D que utilizaron los desarrolladores como elemento central y que acabó dando vida a The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

¿Y por qué empezar de esa forma? La idea de desarrollar un prototipo en 2D tienen una explicación tan sencilla como interesante. Según comentaron los propios desarrolladores esa base en dos dimensiones les permitió centrarse primero en todas las mecánicas básicas y en implementar todos los aspectos fundamentales del juego, aparcando las distracciones derivadas de las cuestiones técnicas y de la calidad gráfica.

Entre esas mecánicas básicas los desarrolladores mencionaron especialmente la física, es decir todo lo relacionado con el movimiento de objetos, y la química, que incluye la posibilidad de combinar diferentes objetos para crear pociones diversas.

¿Pero es realmente un prototipo en 2D? Es una buena pregunta, y la respuesta es que sí, el prototipo es una versión en 2D, pero utiliza una perspectiva bidimensional forzada sobre una base 3D, como vemos en la segunda imagen.

