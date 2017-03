Rendimiento del Galaxy S8+ con Snapdragon 835 en GeekBench

Una filtración nos ha dejado el rendimiento del Galaxy S8+ en su versión con Snapdragon 835 bajo la conocida prueba sintética GeekBench.

Tenemos números bastante interesantes que ponen de relieve que este nuevo SoC de Qualcomm no supone un gran salto frente al Snapdragon 820, y de hecho tampoco logra posicionar como la solución mas potente de su categoría, ni en monohilo ni en multihilo.

La primera imagen nos muestra el rendimiento del Galaxy S8+ utilizando todos los núcleos del procesador que incorpora el Snapdragon 835, y en la segunda tenemos el rendimiento individual, es decir, el desempeño que cada núcleo es capaz de conseguir a su máxima frecuencia de trabajo.

En multihilo el chip posiciona sólo un poco por detrás del Kirin 960 de Huawei, un silicio muy potente que podemos encontrar en terminales como el Mate 9.

Por contra en monohilo queda por debajo del Apple A10 utilizado en el iPhone 7 Plus, y sólo un poco por encima del Kirin 960 y del Snapdragon 821 del OnePlus 3T.

Las conclusiones que podemos sacar de todo esto son muy claras, el Snapdragon 835 no es nada revolucionario a nivel de rendimiento y no, no me vale la puntuación multihilo para justificar lo contrario, ya que a diferencia del Snapdragon 820-821 que suman cuatro núcleos éste tiene ocho núcleos, así que lo raro habría sido que no pudiera superarlos.

