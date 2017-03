Facebook prueba un botón de no me gusta en Messenger

La conocida red social suele introducir elementos nuevos con cierta frecuencia para realizar pruebas y determinar si merece la pena o no dejarlos de forma permanente, y parece que uno de los más recientes ha sido un botón de no me gusta.

Según nos cuentan desde Fortune se ha introducido en Facebook Messenger un botón de no me gusta vestido de emoji de pulgar hacia abajo. Sin embargo los usuarios no pueden etiquetar las publicaciones de sus amigos, sólo responder con esa nueva opción a los mensajes de chat.

Este nuevo emoji se suma a los que ya existen como opción para mostrar reacciones, y que como sabemos son las que se introdujeron hace más de un año para expresar “me gusta”, “me encanta”, “sorpresa”, “me divierte”, “tristeza” y “enfado”.

De momento es una nueva característica que se encuentra como dijimos en fase de pruebas, tal y como ha confirmado la propia red social, así que no tiene porque quedarse de manera definitiva, aunque es posible que esta vez se acabe manteniendo de forma limitada.

El “no me gusta” es una de las reacciones más demandadas y esperadas por los usuarios de Facebook pero también es una de las más cuestionadas, no en vano el propio Mark Zuckerberg dijo en su momento que no se planteaban utilizarla porque podía añadir un elemento de negatividad importante.

¿Crees que disponer de un botón de “no me gusta” en Facebook es una buena idea? Los comentarios son vuestros.

Más información: Fortune.