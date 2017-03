Nintendo Switch no puede transferir partidas guardadas a otra consola, ni siquiera salvarlas en la tarjeta microSD o en un servicio de almacenamiento en nube.

Una limitación sorprendente en el mundo actual, teniendo en cuenta que la Wii U permite guardar archivos a un dispositivo USB y la misma 3DS tiene un sistema para transferir partidas guardadas a otras consolas. Lo mismo sus rivales. En PS4 es sumamente sencillo guardar y mover datos a USB o al cloud de Sony o incluso sincronizar con PS Vita en algunos juegos. En Xbox, más de lo mismo, las posibilidades son amplias en este terreno, incluyendo la sincronización entre consola y PC.

Nintendo Switch es la más novedosa del mercado de consolas pero en este apartado retrocede de manera incomprensible. Preguntado por Kotaku, Nintendo confirma que “en este momento, no es posible transferir o guardar datos de un sistema Nintendo Switch a otro”.

¿Dónde queda la microSD? Con el lanzamiento de la consola, Nintendo ha habilitado el soporte para la utilización de tarjetas microSD en la misma. Una manera de compensar la baja capacidad del almacenamiento interno de la consola, solo 32 Gbytes con una cuarta parte ya ocupada internamente, y que nos permite guardar las actualizaciones de software, capturas de pantalla o los juegos digitales descargados.

El problema es que la microSD no puede utilizarse para guardar las partidas porque eso solo puede hacerse en el almacenamiento interno de la consola. Si borras un juego salvado por error o el chip tiene un fallo de hardware, adiós a las partidas guardadas, al avance en un juego o a tus logros. Por no hablar que no puedes salvarlas en un medio externo y llevarlas -por ejemplo- a casa de un amigo para jugar con ella en su consola. O a la misma limitación de espacio intrínseca.

Nintendo debería dar una solución que pasa por una actualización del sistema que gestiona la consola y las partidas guardadas que se limitan a la memoria interna. No está exenta de compromisos la Nintendo Switch pero éste es un apartado que debería solventarse sin demasiadas dificultades. Si hay voluntad…