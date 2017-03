Consiguen ejecutar The Legend of Zelda: Breath of the Wild en PC

Los programadores que trabajan en el conocido emulador CEMU, dedicado a correr juegos de Wii U en compatibles, han conseguido ejecutar The Legend of Zelda: Breath of the Wild en PC, todo un logro si tenemos en cuenta que apenas han han pasado cuatro días desde su lanzamiento.

Sin embargo debemos tener claro que siempre que hablamos de emulación de juegos hay dos conceptos que debemos diferenciar, y es que ejecutar y jugable no son lo mismo.

Puedes hacer funcionar un juego de una plataforma en otra, que éste arranque y que incluso te deje recorrer todos los niveles que tiene, pero si funciona con una tasa de fotogramas por segundo muy baja no será jugable.

Eso es precisamente lo que ocurre con The Legend of Zelda: Breath of the Wild en PC, un juego que funciona pero tiene una tasa de FPS muy baja y sufre problemas variopintos, como podemos ver en el vídeo que acompañamos al final del artículo.

Su tasa de fotogramas por segundo apenas llega a registrar medias de 10 a 15 FPS, y corriendo sobre un equipo basado en Core i7 4790K, GTX 780 de 3 GB y 8 GB de memoria RAM.

El equipo que trabaja en CEMU ha confirmado que con el tiempo podrían acabar puliendo la emulación hasta el punto de hacerlo totalmente jugable, e incluso corregir las caídas que tiene la versión original de The Legend of Zelda: Breath of the Wild para Wii U.

