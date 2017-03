Análisis de Resident Evil 7: Grabaciones Inéditas Vol. 1 en PC

Total







Hace algo más de un mes tuve el privilegio de poder analizar la séptima entrega de la conocida franquicia de Capcom, un juego sobresaliente que hace dos semanas recibió su primer contenido descargable de pago, conocido como Resident Evil 7: Grabaciones Inéditas Vol. 1.

Cuando hablamos de contenidos descargables siempre es fácil dejarse llevar por la polémica y pensar que todo tendría que estar incluido en el juego desde el principio, pero os recuerdo que las expansiones de contenido no son algo nuevo, y si no echad un poco la mirada atrás y recordad Hellfire, la expansión del primer Diablo, que llegó en 1997.

Con esto claro nos lanzamos de lleno a analizar este nuevo DLC para Resident Evil 7, un contenido que trae tres modos de juego y que ya os adelanto que no os dejará indiferentes.

Hemos utilizado el mismo equipo que en el análisis del juego para detectar posibles pérdidas de rendimiento e identificar la presencia de problemas concretos, pero no hemos encontrado nada, la experiencia ha sido sólida y el RE Engine ha vuelto a demostrar que es algo muy grande.

La calidad gráfica es sobresaliente, la ambientación de nuevo vuelve a jugar un papel fundamental y está muy bien resuelta, lo que ayuda a que nos metamos de lleno en la piel de los protagonistas, Ethan y el cámara Clancy, a quienes ya conocimos en la aventura principal.

Buen rendimiento en 1080p con todos los ajustes al máximo, salvo la calidad de las sombras que dejamos en “alto” en lugar de “muy alto” para mantener 60 FPS totalmente fijos, sin la más mínima caída.

Modo Ethan debe morir

Es el modo de juego que menos me ha gustado, pero eso no quiere decir que no tenga su atractivo, sobre todo si te gustan los desafíos complicados y no te desesperas fácilmente.

En este modo nos hacemos con el control de Ethan pero viviremos una aventura alternativa que de nuevo se sitúa en la mansión abandonada de los Baker, donde deberemos buscar un objeto imprescindible para ganar acceso al jefe final. No quiero dar detalles para evitar spoilers.

Su base es el clásico sistema de prueba y error, ya que recibiremos un gran daño por parte de los enemigos y de las explosiones de las cajas, y no podremos guardar partida ni tendremos puntos de control.

Esto supone que si morimos empezaremos desde el principio, aunque si llegamos a nuestro cadáver podremos recuperar un objeto al azar.

Modo Dormitorio

Ha sido mi favorito, y francamente me parece una genialidad por parte de Capcom ya que han explotado de maravilla las posibilidades de Marguerite, la siniestra y repulsiva matriarca de los Baker.

Al jugar en este modo nos encontraremos en una habitación recibiendo los “cuidados” y “placeres culinarios” de Marguerite. Su comida puede matarnos (literalmente), así que debemos escapar de la habitación antes de que su exceso de cariño acabe con nosotros.

Hacerlo no será fácil, ya que deberemos ir dando pasos y resolviendo puzzles para poder escapar y algunas acciones pueden alertar a Marguerite, que vendrá corriendo a la habitación a comprobar que todo está en orden.

Como dije creo que es lo mejor del DLC, aunque el modo que veremos al final también tiene su punto.

Modo Pesadilla

Nos recuerda mucho al modo mercenarios de la franquicia y también al modo zombi de la saga Call of Duty. Aquí iremos directamente al sótano de la mansión de los Baker y deberemos hacer frente a oleadas de holomorfos y al propio Jack Baker.

El patriarca de la familia aparecerá de forma espontánea para darnos un buen quebradero de cabeza, aunque por suerte podremos comprar armas, objetos y mejoras utilizando chatarra que iremos consiguiendo según vamos avanzando.

Una manera interesante de liberar adrenalina que gustará a los que echaban en falta una mayor dosis de acción en Resident Evil 7.

Notas finales

Creo que Resident Evil 7: Grabaciones Inéditas Vol. 1 es un DLC sobresaliente por dos razones muy sencillas. La primera es que aporta tres modos de juegos muy variados y claramente diferenciados que van dirigidos a casi todos los perfiles de jugador.

¿Quieres puzzles? Dormitorio, ¿quieres acción? Pesadilla, ¿prefieres un reto que te haga sudar? Ethan debe morir. A lo dicho debemos unir su excelente factura técnica y el buen rendimiento en general.

La segunda razón es el precio del DLC Resident Evil 7: Grabaciones Inéditas Vol. 1 Por 9,99 euros ofrece una relación calidad-precio excelente, un hecho que nos lleva a recomendarlo sin ninguna duda.