Apple reconoce la existencia de los exploits para iPhone utilizados por la CIA

Apple ha emitido un comunicado en el que asegura que las vulnerabilidades que han permitido los exploits para iPhone preparados por la CIA, ya han sido parcheados. El comunicado, más que tranquilizar a los usuarios, es preocupante, porque confirma implícitamente la veracidad de lo publicado ayer por Wikileaks. Si es que había algo que confirmar…

Wikileaks publicó ayer una nueva documentación que informa de un programa de espionaje masivo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Un escándalo de dimensiones colosales que no tiene que envidiar al programa PRISM de la NSA revelado en 2013 por Edward Snowden, consultor tecnológico y a la sazón, antiguo empleado de la CIA.

La documentación filtrada informa de un ciberejército dedicado a insertar malware y preparar exploits para espiar y en algunos casos controlar totalmente los dispositivos electrónicos más populares, smartphones con iOS y Android, ordenadores personales con Windows, productos de redes como routers, medios de almacenamiento como discos duros o televisores inteligentes.

En el caso de iOS, los documentos filtrados detallan 14 exploits para iPhone. Aunque algunos de ellos son conocidos y la respuesta de Apple era la esperable, se confirma implícitamente el asunto. “Si bien nuestro análisis inicial indica que muchas de las cuestiones que conocimos hoy ya fueron parcheados en el último iOS, vamos a seguir trabajando para abordar rápidamente las vulnerabilidades identificadas”, comentan desde Apple asegurando que siguen “comprometidos a salvaguardar la privacidad y seguridad de los clientes”.

Tensiones entre Silicon Valley y las agencias de espionaje

El resto de tecnológicas afectadas (Google, Microsoft, Samsung…) no ha respondido a las nuevas filtraciones, aunque un editorial de The New York Times nos pone sobre la pista al asegurar que “Wikileaks vuelve a encender tensiones entre Silicon Valley y las agencias de espionaje“.

Dejando claro que en un mundo totalmente conectado la privacidad simplemente no existe y sabiendo positivamente que las agencias de inteligencia (las USA y todas las demás) tienen acceso a nuestros datos especialmente por Internet, sería conveniente que las grandes tecnológicas trabajaran para proteger la privacidad de sus clientes y no en en esta trama con una presunta participación activa, consentimiento o pasividad a la hora de “dejar hacer” a las agencias de espionaje.

Recordemos que aun resuena el proyecto secreto PRISM, monitorización masiva que contemplaba el acceso a los servidores centrales de nueve grandes firmas estadounidenses: Microsoft Corp, Yahoo Inc, Google Inc, Facebook Inc, PalTalk, AOL Inc, Skype, YouTube y Apple Inc. Las tecnológicas aludidas negaron haber participado voluntariamente en este programa, pero es obvio que aumentó la desconfianza hacia ellas.

La nueva filtración de Wikileaks que revela otro programa para obtener información privada de los usuarios de Europa y EE.UU no ayuda. Y que la CIA haya perdido el control sobre este sofisticado sistema de hacking, como dicen. pone los pelos como escarpias.