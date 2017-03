Horizon: Zero Dawn, análisis

Total







9 Gráficos y sonido

Jugabilidad

Duración

Caldad/Precio

Hay juegos que pueden marcar la historia de un estudio y el protagonista de nuestro análisis es uno de ellos; calificado por Guerrilla Games como el proyecto más arriesgado de su carrera, este Horizon: Zero Dawn combina músculo técnico con el siempre difícil equilibrio entre varios géneros sin que el título pierda personalidad. Ya os adelantamos que lo consigue con creces.

El universo de Horizon: Zero Dawn se ubica dentro de varios siglos; la civilización que conocemos ha sido reducida a tribus dispersas que intentan sobrevivir en un mundo dominado por máquinas con forma de animales (muchos inspirados en dinosaurios).

Nuestro papel consiste en controlar a la joven Aloy en busca de su pasado y, al mismo tiempo, desvelar los misterios del mundo que la rodea. A través del clasico sistema de misiones principales, secundarias, recados y objetos coleccionables iremos desgranando un argumento que, sin ser brillante, engancha.

La base jugable del título es un A-RPG muy ligero, con progresión mediante experiencia y un árbol de habilidades sencillo pero completo. A partir de la primera hora y media, una vez pasadas unas misiones que hacen las veces de tutorial camuflado, ya nos ofrece libertad completa para movernos donde queramos; si no tenemos nivel suficiente para afrontar el reto, moriremos sin remedio.

El mapa de Horizon: Zero Dawn no solo es inmenso, sino que está repleto de cosas por hacer. En este sentido, recuerda poderosamente a las últimas iteraciones de la serie Far Cry especialmente lo relacionado con los campamentos de enemigos y las mejoras al equipamiento basadas en la caza y la recolección de materiales.

En cualquier caso, la trama principal es lo suficientemente atractiva como invitarnos a seguirla y, combinada con algunas secundarias, es fácil ponerse en unas 30-35 horas de juego antes de terminar el título. Para el endgame queda un 30% del contenido aproximadamente, asi que podéis sumar algunas más si queréis verlo todo u obtener trofeos.

Caza. Mejora. Recolecta. Aprende.

Desde los primeros minutos de juego el título de Guerrilla nos enseña la importancia de la caza, entendida como planificación y estrategia para matar a nuestra presa localizando sus puntos débiles y sufriendo el mínimo daño posible. Aunque sería injusto calificar a Horizon: Zero Dawn como un juego de infiltración, el sigilo tiene una importancia capital y moriremos muy fácilmente si optamos por la vía más directa, especialmente en los dos niveles de dificultad más elevados.

Desde el punto de vista jugable esta obra es una maravilla, lo que no es óbice para destacar dos defectos que, desde nuestra perspectiva son relevantes: el primero es la ausencia de un sistema de sistema de fijación de objetivos, especialmente en el combate cuerpo a cuerpo contra humanos; la animación de los golpes de la lanza no suelen ser bien resueltos por la cámara automática, que nos dejará vendidos en alguna ocasión.

El segundo pero es algo habitual en los sandbox, pero no por ello debemos dejar de mencionarlo; la IA de los enemigos humanos es muy floja (casualmente, funciona mucho mejor la de las máquinas) y, a poco que tiremos de un poco de estrategia, casi nunca suponen un reto.

Más allá de la pura acción, Guerrila suma al título mecánicas de investigación (similares a lo que vimos en The Witcher 3), plataformas “guiadas” (Uncharted o cualquier Assassin’s Creed) o pequeños puzzles que sirven de pausa y añaden variedad a las situaciones. De nuevo, nada que no hayamos visto antes pero una combinación que funciona.

Técnicamente brutal

Horizon: Zero Dawn es, junto a Uncharted 4, el techo técnico de esta generación de consolas. Siendo justos, seguramente supere al desarrollo de Naughty Dog si tenemos en cuenta que Aloy se mueve en un mundo abierto, donde los scripts se reducen a las cinemáticas y hay batallas con decenas de modelos en movimiento. Mover todo lo que veis en pantalla sin caídas de frames y sin tiempos de carga es un logro técnico que merece la pena valorar, máxime teniendo en cuenta la dotación de hardware de PS4.

Desde la dirección artística al modelado o las animaciones, todo es belleza en este trabajo de Guerrilla que se mueve a unos 30 fps sólidos y suficientes para un título de este corte. Además, estamos ante uno de los primeros títulos que justifica la existencia de PS4 Pro, con un escalado a 4K impresionante y efecto HDR de serie. Os aseguramos que tras unas horas con Horizon: Zero Dawn, cualquier otro juego de PS4 no se ve igual.

La exclusividad de este título nos impedirá valorar el logro técnico del estudio holandés en su justa medida y lo que se puede conseguir con optimización. En la guerra de la PC Master Race, las discusiones estériles y el debate reducido a los FPS sería interesante saber qué PC necesitamos para mover Horizon: Zero Dawn como se ve en una PS4 Pro; esto no debe entenderse como una crítica a los compatibles, sino como llamada a los graves problemas de optimización a los que se enfrenta la industria y que convierten la venta de hardware en un negocio cada vez más lucrativo.

Conclusiones

Horizon: Zero Dawn es una aventura fantástica y un título imprescindible para cualquier poseedor de una PS4. Largo, divertido y con poderío técnico, este juego nos garantiza horas de diversión mientras descubrimos un mundo repleto de secretos. No es el colmo de la innovación y seguramente muchas mecánicas os recuerden a las de otros juegos, pero la mezcla funciona y es equilibrada.

En el lado de las mejoras (ojalá que no tengamos que esperar demasiado para una segunda parte) nos encantaría ver una IA más pulida y algunos detalles menores, como la sincronización labial en las cinemáticas o el control de la cámara. Detalles nimios en todo caso para un título brillante y absolutamente recomendable.