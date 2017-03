Nintendo quiere llevar Netflix, Hulu y Amazon Video a Nintendo Switch

Las consolas han dejado de ser aquellas plataformas limitadas a ejecutar juegos. Esa pequeña revolución que comenzó con la posibilidad de reproducir CDs de música ha ido evolucionando hasta convertirlas en máquinas multimedia capaces de ejecutar aplicaciones como Netflix, Hulu y Amazon Video.

Ese movimiento fue muy apreciado por los usuarios, que actualmente las consideran como un complemento fundamental de Xbox One y PS4, así como sus variantes “S” y “Pro”, pero sin embargado ninguna de esas aplicaciones se encuentra disponible para Nintendo Switch.

Muchos de los compradores de la nueva consola de la gran N no han podido evitar mostrar su malestar ante esa situación, lo que ha obligado a Reggie Fils-Aime, presidente de Nintendo America, a saltar a la palestra para confirmar que quieren ofrecer Reggie Fils-Aime Netflix, Hulu y Amazon Video en el catálogo de aplicaciones de su consola, y que para ello ya han iniciado las negociaciones correspondientes.

Es una buena noticia, aunque de momento el ejecutivo no ha dado un plazo concreto así que podría ser dentro de una semana o a lo largo del año. Reggie Fils-Aime ha aprovechado también para comentar que no cree que dichas aplicaciones actúen como elementos diferenciadores, y ha destacado que lo que realmente distingue a Nintendo Switch es lo que puedes jugar en ella y cómo puedes jugarlo.

Y hablando de juegos, como no podía ser de otra forma tampoco ha querido perder la oportunidad de justificar el limitado catálogo de lanzamiento de Nintendo Switch, argumentado que es más importante hacer una visión a largo plazo y ver todo lo que tienen en desarrollo.

Desde luego The Legend of Zelda: Breath of the Wild es una maravilla y la innovación que introduce Nintendo Switch como consola es indudable, pero aparte de lo dicho hay cosas muy básicas que se echan en falta, como por ejemplo un simple navegador web.

Más información: The Verge.