Análisis de RYZEN 7 1800X, AMD ha cumplido sus promesas

9 Rendimiento general

Valor calidad-precio

Consumo

Temperaturas

Plataforma

Lo prometido es deuda, por fin hemos terminado nuestro análisis del procesador RYZEN 7 1800X y como podéis ver en la puntuación que encabeza el artículo lo nuevo de AMD ha conseguido sorprendernos.

A lo largo de este artículo iremos viendo numerosas pruebas de rendimiento, pero también he querido realizar una introducción histórica y añadir un vistazo a la tecnología que hay detrás de RYZEN, todo con el objetivo de que resulte no sólo práctico a la hora de entender el valor que ofrece dicho procesador, sino también didáctico.

Queremos agradecer a AMD que nos haya cedido todo lo necesario para poder llevar a cabo este análisis, y sobre todo que nos haya permitido llevarlo a cabo de manera libre, sin prisas y con la imparcialidad que nos caracteriza. Sin más entramos en materia, poneos cómodos.

Innovación y ocho núcleos, un poco de memoria histórica

Debo reconocer que desde que empezó a llegar la información sobre esta nueva arquitectura de AMD me mantuve bastante escéptico, y francamente tenía mis razones. Bulldozer dejó promesas sin cumplir y acabó en un quiero y no puedo a pesar de sus ochos núcleos, un escenario en el que sin embargo tampoco es del todo justo culpar a los de Sunnyvale.

Digo esto porque Bulldozer no fue en sí una mala arquitectura, sino más bien un tiro errado, una apuesta por el paralelizado y el multihilo en un momento en el que la industria seguía atascada en los procesadores de dos núcleos y apenas empezaba a aprovechar de verdad los procesadores de cuatro núcleos.

AMD quiso innovar, avanzar y establecer una base que hoy por hoy encontramos en consolas como Xbox One y PS4, que montan CPUs de ocho núcleos que se aprovechan a la perfección. Sin embargo no tuvo suerte y el desarrollo de juegos en PC siguió enfrascado en los procesadores de cuatro núcleos.

Esta realidad se mantiene todavía hoy, y hace que los procesadores que tienen más de cuatro núcleos no desplieguen su auténtico potencial, ni siquiera en los juegos más potentes, salvando algunos casos concretos que todavía se pueden contar “con los dedos”.

Pero la innovación no siempre le ha salido mal a AMD, también le ha dado grandes éxitos. De ello dan fe procesadores como los K6 II con tecnología 3D Now! o los Ahtlon 64, que marcaron un punto de inflexión en la industria y demostraron que no todo eran MHz.

RYZEN ha recuperado el valor multihilo de los FX de la anterior generación, pero lo ha llevado a otro nivel como veremos más adelante. Esto supone una clara apuesta a futuro, pero por suerte esta vez ha venido acompañada de una mirada al presente que se ha plasmado en un enorme aumento del IPC.

ZEN como arquitectura, volviendo al buen camino

Con la arquitectura ZEN se ha producido el abandono total de la estructura modular basada en dos núcleos de enteros por cada unidad de coma flotante que se utilizó en Bulldozer, un cambio que sin embargo no ha obligado a AMD a renunciar a una alta capacidad multihilo.

El salto a ZEN nos lleva de nuevo a un núcleo monolítico en el que se descarta esa estructura de recursos compartidos. También se da el salto de los 32 nm a los 14 nm, un movimiento que ayuda a reducir consumos y temperaturas, y que coloca a RYZEN en la misma línea que los procesadores más avanzados de su gran rival, Intel.

Las diferencias que marca ese cambio de proceso se dejan notar incluso antes de sacar el RYZEN 7 1800X de la caja, ya que vemos que a pesar de tener ocho núcleos y dieciséis hilos a 3,6 GHz de frecuencia base su TDP es de 95W, inferior a los 125W de los FX 8320 y 8350.

Como ya hemos comentado en artículos anteriores la base de RYZEN es lo que se conoce como una unidad CPU-Complex (CCX), que está compuesta por un bloque de cuatro núcleos con 512 KB de caché L2 por núcleo y 8 MB de caché L3 compartida. Esto quiere decir que el RYZEN 7 1800X está formado por dos CCX, y que suma ocho núcleos con un total de 4 MB de caché L2 y 16 MB de caché L3.

Esa nueva estructura interna promete hasta un 52% más de IPC comparada con Excavator, la última evolución de Bulldozer, y además viene acompañada de la tecnología “Simultaneous Multithreading” (SMT), que permite a cada núcleo físico manejar dos hilos de forma simultánea.

Gracias a la tecnología SMT el RYZEN 7 1800X puede trabajar con 16 hilos al mismo tiempo, un dato que lo coloca al nivel de las soluciones tope de gama de Intel y que resulta verdaderamente prometedor en aplicaciones profesionales.

También merece la pena destacar otra novedad importante, la tecnología XFR, que realiza un ajuste dinámico de las frecuencias de reloj en función de la carga de trabajo y de la temperatura del procesador. Estas son las configuraciones posibles:

Todos los núcleos activos: hasta 3,7 GHz.

Dos núcleos y cuatro hilos activos: hasta 4,1 GHz.

Un núcleo y dos hilos activos: hasta 4,1 GHz.

AM4, una plataforma de última generación

El estancamiento de la plataforma AM3+ se ha dejado notar en muchos frentes. Aunque para la mayoría de los usuarios ésta todavía cubre sus necesidades sin mayor problema y todavía es viable incluso en equipos para jugar y trabajar los signos de agotamiento eran claros.

Era necesaria una renovación, y de manera imperiosa. La respuesta de AMD la tenemos en la plataforma AM4, que viene con nuevo socket, nuevos chipsets y nuevas prestaciones.

La novedad más importante y visible es el soporte de memorias DDR4 de alta velocidad, pero no es ni mucho menos la única, ya que también encontramos la introducción de PCI-E 3.0, USB 3.1 de segunda generación, SATA Express, soporte de SSDs vía PCI-E bajo NVMe y soporte de overclock en los chipsets X370 y B350.

Todo esto es muy importante, ya que como vemos RYZEN es algo más que una nueva generación de procesadores, es el estandarte de una nueva plataforma que para AMD supone un avance muy grande que la devuelve a la primera línea del sector.

Presentación de componentes, equipo de pruebas

Tras la necesaria introducción pasamos a repasar los componentes que han dado forma al equipo que hemos utilizado en este análisis. Como de costumbre os dejamos un resumen ordenado con las claves más importantes de cada uno.

Procesador RYZEN 7 1800X: ocho núcleos y dieciséis hilos a 3,6 GHz-4 GHz, modo normal y turbo.

16 GB de RAM Corsair Vengeance LPX DDR4 a 2.933 MHz en doble canal, con latencias 16-16-17-36.

en doble canal, con latencias 16-16-17-36. Placa base GIGABYTE AORUS GA-AX370-GAMING 5, equipada con chipset X370.

Ventilador Noctua NH-U12S (aire).

Tarjeta gráfica GTX 1080 Founders Edition con 8 GB de GDDR5X a frecuencias de referencia (1.607-1.733 MHz).

SSD Samsung Evo 850 de 500 GB.

SHDD Seagate de 2 TB con 8 GB de SSD como caché.

Windows 10 Pro de 64 bits.

Todos los controladores actualizados a la última versión disponible.

Fuente de alimentación Tacens Valeo V 700W.

Tenemos un equipo muy potente y equilibrado que es capaz de mover sin problemas cualquier juego del mercado, y de hacer frente a tareas complejas que requieran una gran cantidad cantidad de potencia a nivel de CPU, gracias a esos ocho núcleos y dieciséis hilos que tiene el RYZEN 7 1800X, como veremos a continuación.

Pruebas de rendimiento sintético

Para que el análisis sea lo más claro y completo posible hemos separado las pruebas de rendimiento en dos grandes grupos, aquellas que podemos considerar como sintéticas, que son las que tocaremos en este apartado, y las pruebas de rendimiento en juegos.

De esta forma podremos entender mejor el potencial que tiene RYZEN 7 1800X, y sabremos qué valor real ofrece.

Sin más preámbulos empezamos.

CPU-Z

Es una de las pruebas más básicas y sencillas, pero al mismo tiempo es bastante fiable y fácil de reproducir. Con ella podemos ver en unos segundos el potencial monohilo y multihilo de un procesador.

También nos da la posibilidad de compararlos con los resultados de otros procesadores de manera directa aunque no dispongamos de ellos físicamente, así que por eso en este test hemos podido incluir una comparativa separada de rendimiento monohilo entre el FX 8350 y el RYZEN 7 1800X.

Como vemos el RYZEN 7 1800X se impone en multihilo y sólo queda ligeramente por detrás del Core i7 7700K en monohilo. Abajo os dejamos además una comparativa entre lo nuevo de AMD y el FX 8350 para que veáis la enorme mejora de rendimiento que marca la nueva arquitectura ZEN frente a Bulldozer de segunda generación (Piledriver).

Corona Renderer

Una prueba que utiliza un motor de renderizado capaz de exprimir al máximo la potencia de los procesadores más avanzados del momento. Puede aprovechar procesadores multihilo y es muy fácil de utilizar, así que no podía faltar en este análisis.

El RYZEN 7 1800X consigue superar al Core i7 6900K, que tiene también ocho núcleos y dieciséis hilos, pero queda por detrás del Core i7 6950X, que suma diez núcleos y veinte hilos. El Core i7 7700K queda en último lugar debido a que cuenta con cuatro núcleos y ocho hilos.

CineBench R15

Una de las pruebas de rendimiento más populares y conocidas, que poco a poco está desplazando a la versión 11.5. Es capaz de analizar sistemas con hasta 256 hilos de procesamiento, y además diferencia entre monohilo y multihilo.

En monohilo vence el Core i7 7700K, pero el RYZEN 7 1800X supera a los otros dos Core i7. En multihilo El Core i7 6950X se impone de nuevo gracias a sus dos núcleos y cuatro hilos extra, pero el RYZEN posiciona por encima del Core i7 6900K, que es en esencia su rival directo.

CineBench 11.5

Una prueba también muy popular basada en el software de animación CINEMA 4D, utilizada para la creación de contenidos 3D y capaz de poner “de rodillas” incluso a los procesadores más potentes del mercado.

No hay sorpresas, de nuevo el Core i7 6950X se impone gracias a su mayor número de núcleos-hilos. RYZEN 7 1800X queda en segundo lugar con una ventaja cómoda sobre el Core i7 6900K y muy por encima del Core i7 7700K.

FryRender

Una prueba de rendimiento muy utilizada en todos los niveles para probar el rendimiento bruto de una CPU, ya que aprovecha hasta el último de los hilos del procesador y exprime al máximo cada MHz y cada kilobyte de memoria caché.

El Core i7 6950X se impone en un escenario donde tenemos casi un empate técnico entre el RYZEN 7 1800X y el Core i7 6900K, aunque éste último vence por unas décimas. El Core i7 7700K sigue la tónica habitual de las pruebas que realmente aprovechan todos los núcleos-hilos del procesador y vuelve a quedar en última posición.

Handbrake

Es una prueba que realiza codificación y transcodificación en formato x.264. Es perfecta para medir el rendimiento de un procesador en conjunción con la memoria RAM que lo respalda, y por eso hemos querido utilizarla.

Los números que veis muestran los fotogramas por segundo medios en el proceso de codificación (1080p). En este caso el RYZEN 7 1800X se beneficia de la mayor frecuencia de trabajo de sus núcleos, mientras que los Core i7 6950X y 6900K obtienen un empujón de la memoria DDR4 en cuádruple canal.

3D Mark Vantage y Time Spy

Dos pruebas muy conocidas también en el mundillo que hemos querido añadir para completar esa visión general del rendimiento del RYZEN 7 1800X. No hay mucho que explicar, ya que los números hablan por sí mismos.

Pruebas de rendimiento en juegos

Saltamos ahora a ver los resultados que hemos conseguido en juegos, un escenario que ha generado cierta polémica y que ha llevado incluso a AMD a emitir un comunicado oficia al respecto, en el que comentó que habían empezado a colaborar con los grandes del mundo del videojuego para que estos comiencen a optimizar sus juegos, y así puedan sacar el máximo partido a RYZEN.

He querido comentar esto desde el principio para que tengáis claro que todos los procesadores RYZEN, y no sólo el 1800X, tienen un potencial podría ir más allá de los números que veremos a continuación, al menos si se cumplen las palabras de AMD y siempre que los desarrolladores pongan de su parte.

Battlefield 1:

Un juego muy esperado y bien optimizado, que sin embargo no es capaz de aprovechar de verdad procesadores con más de cuatro núcleos y depende más de la frecuencia bruta cuando llegamos a ese número, como podemos ver en las gráficas.

The Division:

Este juego ha recibido un soporte de DirectX 12 tan limitado que no marca diferencia alguna. Tampoco es capaz de aprovechar procesadores de más de cuatro núcleos, y se beneficia de los 4 GHz de frecuencia que mantiene el Core i7 7700K con todos sus núcleos activos.

HITMAN:

La nueva aventura del agente 47 hace un aprovechamiento aceptable de DirectX 12, pero tampoco llega a aprovechar todos los núcleos que tienen los Core i7 6900K. RYZEN 7 1800X y Core i7 6950X, lo que permite de nuevo al Core i7 7700K lograr una ajustada victoria.

DOOM:

En DOOM funcionando bajo Vulkan tenemos un resultado que demuestra lo bien que dicha API se lleva con el hardware de AMD, aunque sigue la tónica habitual y tampoco llega a aprovechar de verdad procesadores con ocho núcleos reales.

Rise of the Tomb Raider:

Estos resultados evidencian lo que ya sabemos, nulo aprovechamiento de procesadores de más de cuatro núcleos, pero además podemos considerarlo como algo extraño, ya que choca con los resultados anteriores que había conseguido el RYZEN 7 1800X, lo que nos llevó a pensar que podía haber algo mal.

Hemos querido indagar un poco más y aclarar las dudas que nos había dejado este resultado. Para ello hemos probado en un monitor con resolución 1440p utilizando los mismos ajustes, y la sorpresa ha sido muy grande, como podéis ver en la gráfica que os dejamos.

Al jugar en resoluciones superiores a 1080p las diferencias prácticamente se diluyen, y el RYZEN 7 1800X demuestra que es capaz de aguantar el tipo sin problemas contra todo lo que tiene Intel actualmente en el mercado.

RYZEN Master y overclock

Pasamos ahora a analizar la herramienta de overclock RYZEN Master, una solución muy sencilla e intuitiva que nos permitirá subir fácilmente las velocidades de cada uno de los núcleos de nuestro procesador.

A continuación os dejamos un resumen de todo lo que podemos hacer con esta herramienta:

Modificar las frecuencias individuales de cada núcleo en intervalos de 25 MHz.

Activar y desactivar bloques de núcleos.

Subir o bajar el voltaje de la CPU.

Controlar la memoria RAM.

Monitorizar las temperaturas.

Utilizar RYZEN Master es muy fácil, aunque os recuerdo que para ello necesitamos una placa base con chipset B350 o X370. En la imagen que acompañamos os mostramos que hemos podido subir nuestro RYZEN 7 1800X a 4 GHz sin problema, manteniendo el voltaje en 1,35 voltios.

En general la frecuencia máxima a la que el conjunto se ha mantenido estable han sido 4,125 GHz, pero con un sistema de disipación basado en aire como el que hemos montado creemos que el nivel más apropiado se sitúa entre los 3,9 GHz y los 4 GHz.

A continuación os dejamos un resumen de pruebas realizadas con el RYZEN 7 1800X a 4 GHz, para que veáis las diferencias que marca ese aumento de velocidad aplicado a todos los núleos del procesador.

CPU-Z:

Las diferencias son claras, tanto que permiten al RYZEN 7 1800X superar al Core i7 7700K en rendimiento monohilo y elevan su rendimiento multihilo por encima de la barrera de los 20.000 puntos.

Cinebench R15:

La subida de frecuencia permite al RYZEN 7 1800X acercarse bastante al Core i7 6950X en la prueba multihilo, aunque sigue quedando por detrás del Core i7 7700K en la prueba monohilo.

HITMAN

El overclock no incrementa en gran medida el rendimiento en juegos, pero consigue dar un empujón al RYZEN 7 1800X y le permite superar al Core i7 6950X y empatar con el Core i7 6900K.

En líneas generales puedo decir que el overclock no llega a marcar una gran diferencia en juegos, pero es un extra de rendimiento que podemos conseguir sin coste y sin esfuerzo, así que debemos reconocer su valor y sobre todo el buen hacer de AMD con RYZEN Master.

Consumos y temperaturas

Empezamos hablando del consumo. En la gráfica que acompañamos hemos reflejado dos valores, el consumo medio del equipo en reposo y el consumo medio con el RYZEN 7 1800X a plena carga en su frecuencia de stock.

Las cifras son bastante buenas, sobre todo si tenemos en cuenta que hablamos de un procesador de ocho núcleos reales.

Saltamos ahora a ver las temperaturas. Las temperaturas que mostramos son los picos máximos que hemos registrado tras someter al RYZEN 7 1800X a una carga plena de trabajo (100% de uso de la CPU).

Hemos optado por eso porque representa el “peor escenario posible”, o lo que es lo mismo una situación extrema a la que no nos enfrentaremos en la mayoría de los casos.

Tened en cuenta que en la segunda gráfica hemos puesto 3,6 GHz porque es la frecuencia de stock del procesador, pero se eleva a 3,7 GHz con todos los núcleos activos en aplicaciones intensivas que aprovechan todos sus núcleos.

Las temperaturas en idle son muy buenas, eso no admite discusión. Por contra las temperaturas a plena carga y frecuencia de stock son algo altas y cuando aplicamos overclock suben hasta un punto que podría llegar a preocuparnos.

Sin embargo no he apreciado la más mínima pérdida de rendimiento ni he visto indicios de “thermal throttling”. No sé qué máximo tiene fijado RYZEN como límite antes de que se produzca una degradación de rendimiento por exceso de calor, pero puedo dejaros una serie de recomendaciones basadas en conclusiones que he sacado después de mucho trastear:

Si vais a utilizar refrigeración por aire como la que hemos empleado en este artículo lo más recomendable es un overclock de 3,9 GHz y un voltaje de 1,29 V.

Hemos podido mantener totalmente estable el RYZEN 7 1800X con un overclock de 4 GHz y un voltaje de 1,31V.

Los voltajes, y por tanto las temperaturas, pueden ser un poco mejores en algunas unidades. Lo mejor es que probéis poco a poco hasta encontrar un nivel equilibrado.

Conclusiones

Después de muchos días y de muchas pruebas tengo claro que RYZEN es algo grande, un paso en la dirección correcta que nos ha devuelto a una AMD que por fin puede competir de tú a tú con el gigante del chip, Intel.

He leído muchas cosas durante los últimos días y he visto análisis que me han dejado un poco descolocado, pero a esos que han dicho que RYZEN rinden mal o que no está a la altura me permito recordarles algo muy sencillo, y es que logra superar en muchos casos a un Core i7 6900K costando la mitad que aquél. Creo que no es necesario decir nada más.

El RYZEN 7 1800X es un procesador que ofrece una excelente relación calidad-precio y que vale prácticamente para todo, incluso para trabajar con aplicaciones pesadas y sacar adelante proyectos complejos.

Sí, también vale para jugar y si vamos a dejarnos llevar por el mejor desempeño del Core i7 7700K en juegos tengamos antes en cuenta dos cosas:

Dicho chip también rinde más que el Core i7 6950X, un procesador que cuesta tres veces más que el RYZEN 7 1800X. El Core i7 7700K no puede competir con el RYZEN 7 1800X en entornos profesionales donde sí se aprovecha su capacidad multihilo.

Digo todo esto porque creo que hay que ser justos y no dejarnos llevar y caer en una valoración simplista que reduzca todo a los FPS en juegos. El RYZEN 7 1800X ha dejado claro que es un procesador sobresaliente, que ha cumplido las promesas que ha hecho AMD y que posiciona como el mejor de su categoría y rango de precios (cuesta 569 euros).

Cosas que nos han gustado:

Buen rendimiento por núcleo, vuelve a ser competitivo con Intel.

Gran rendimiento multihilo, capaz de superar a soluciones mucho más caras.

Tiene detrás una plataforma muy completa.

No tiene rival actualmente en su gama en relación precio-rendimiento.

Fácil de overclockear, incluso para los que no tengan experiencia previa.

Cosas que no nos han gustado: