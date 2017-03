Terminan The Legend of Zelda: Breath of the Wild en una hora

The Legend of Zelda: Breath of the Wild es el último juego estrella de Nintendo. Aunque también está disponible para Wii U, su gran objetivo es animar a la compra de la nueva consola Nintendo Switch.

Y parece que lo está consiguiendo. En España ha escalado al primer puesto entre los más vendidos y ha conseguido agotar el stock inicial de 50.000 unidades de la consola. Buen comportamiento también en otros países como Reino Unido, Francia y Estados Unidos, para considerar positivo el lanzamiento, aunque faltan datos globales a nivel internacional. Si no para llegar a dominar el mercado, al menos pasar página del fiasco de la Wii U y permitir a Nintendo recuperar terreno perdido frente a Sony y Microsoft.

Buena parte de culpa lo tiene The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Un juegazo que actualmente tiene una puntuación media de 98 (sobre 100) en metacritic, encabezando una estadística que da idea el nivel de un juego capaz por sí solo de hacerte comprar la consola, objetivo principal de Nintendo como decíamos.

El juego es grande, muy grande, con un mundo que es casi el doble en extensión al de The Elder Scrolls: Skyrim y con multitud de misiones secundarias y cosas por hacer como para ofrecer mucho tiempo de diversión. Sin embargo, como ocurre con este tipo de juegos en mundo abierto con varios caminos para llegar a un objetivo, también hay una carrera por completarlo en el menor tiempo posible.

El nuevo récord que nos llega es de 1 hora y 5 minutos. Una proeza aunque hay que decir que se utiliza un truco para aumentar la velocidad y que el protagonista, Link, pueda correr permanentemente. Si te interesa, ahí te dejamos el vídeo. Lleno de spoilers, advertimos.