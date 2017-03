Xbox Scorpio será la próxima gran consola de videojuegos que llegará al mercado después de la Nintendo Switch. Aunque no estará disponible hasta las navidades de 2017, Microsoft ya la ha incluido en su tienda on-line.

No sabemos las características de la consola, ni su precio de venta, ni siquiera su nombre definitivo, pero Microsoft no quiere perder tiempo al menos en el terreno del marketing, tan importante como el resto.

Lo que sí asegura la compañía de este proyecto Scorpio es que concluirá en la “consola más potente de la historia” con un rendimiento de 6 TFLOPS. También que será la “primera y la única consola capaz de ejecutar juegos nativos a 4K y realidad virtual de alta definición”.

Por último y no menos importante es que será compatible con todos los juegos y accesorios de Xbox One y también con Windows 10 bajo la iniciativa Xbox Play Anywhere. Y hasta aquí podemos leer, O más bien traducir, porque no tendremos información oficial hasta el 11 de junio en el gran evento mundial del videojuego, E3 2017.

Teniendo en cuenta que la Xbox Scorpio fue anunciada en el pasado E3 junto a la versión mejorada del modelo actual, Xbox One S, el congreso de Los Angeles parece el momento indicado para ofrecer todos los detalles de la consola.

Se rumorea un hardware interno basado en un procesador Ryzen y una gráfica Vega y hay cierto consenso en que su precio estará situado en 399 dólares. Lanzamiento en navidades de 2017 pero si quieres más información puedes apuntarte a la lista de correo oficial. Lo dicho, Xbox Scorpio ya está en la Microsoft Store, pero no podemos comprarla.