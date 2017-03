Primera mirada a Trappist-1, aunque un poco “pixelada”

La NASA ha publicado una animación de la estrella del sistema solar Trappist-1, realizada con las imágenes de 11 x 11 píxeles que ha captado el telescopio Kepler durante un estudio reciente.

Dicha animación esta fuertemente pixelada y a simple vista cuesta incluso darle sentido, pero lo tiene y no es difícil de comprender. Con esa animación de Trappist-1 los expertos han conseguido información “en bruto” que muestra los niveles de luz que produce la estrella enana que sirve de sol a dicho sistema solar.

No vamos a ver planetas en la imagen y todavía queda mucho hasta que podamos tener imágenes detalladas de dicho sistema solar, pero esta animación tiene un valor muy importante para los expertos, como vamos a ver a continuación.

Ese alto valor científico viene de la información que aportan esos niveles de luz captados, ya que deja una fuente de datos veraces sobre la que los que los expertos pueden empezar a construir propuestas y teorías con las que iniciar una nueva investigación a partir del próximo invierno.

La NASA es consciente de que Trappist-1 ha generado un gran interés y de que todos estamos deseando tener más datos sobre dicho sistema solar. Por ello ha confirmado que irán compartiendo información, aunque debemos tener paciencia, ya que hablamos de algo que se encuentra a 40 años luz.

Os recuerdo que Trappist-1 es un sistema solar con un total de siete exoplanetas y una estrella enana. De esos siete planetas se estima que cuatro habrían seguido un proceso de terraformación y que por tanto serían muy parecidos a nuestro hogar.

Esto quiere decir, en resumen, que son exoplanetas con potencial para albergar vida, y no sólo vida a nivel unicelular, sino también vida compleja.

Más información: NASA.

This is a target pixel image of #TRAPPIST1. Its starlight and story traveled 40 yrs to reach the Kepler spacecraft.https://t.co/UJsLZ7sQgO pic.twitter.com/2Pg1DvuLTv

— NASA Kepler and K2 (@NASAKepler) 11 de marzo de 2017