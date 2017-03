Las ventas que Nintendo Switch ha conseguido son muy buenas, así de claros son los datos que ha reflejado SuperData y que han recogido nuestros compañeros de MuyCanal, dando forma a un artículo que nos permite poner en perspectiva la situación actual de la nueva consola de la gran N.

El híbrido entre sobremesa y portátil que ha presentado Nintendo ha logrado batir récords de ventas en varios países, España incluida, y ha posicionado como una de las consolas con mejor arranque en ventas de toda la historia a nivel global.

Entrando a repasar números nos encontramos con unas ventas totales de 1,5 millones de unidades en una semana. De ese total Estados Unidos es el país que más ventas aporta con unas 500.000 consolas vendidas.

En segunda posición quedaría Japón con 360.000 unidades, Francia con 110.000 unidades y Reino Unido con 85.000 unidades. En España se estima que sólo durante los tres primeros días posteriores al lanzamiento se alcanzaron las 45.000 unidades vendidas.

Con estos datos en mente tenemos claro que es muy probable que Nintendo logre cumplir su objetivo de colocar 2 millones de unidades durante el mes de marzo.

¿Cuál ha sido el motor que ha impulsado las ventas?

Buenas cifras que reflejan un éxito claro de Nintendo Switch, ¿pero a qué se ha debido esa buena acogida por parte de los consumidores? Por un lado es evidente que el nuevo formato de consola híbrida que ha presentado la gran N ha gustado.

Dicha consola es original y ofrece nuevas posibilidades y maneras de jugar, pero sin duda el mayor “culpable” de que Nintendo Switch se haya vendido como rosquillas ha sido The Legend of Zelda: Breath of the Wild, una auténtica obra de arte que según datos oficiales ha sido adquirido por el 89% del total de compradores de la consola.

Esto quiere decir, en resumen, que casi nueve de cada diez personas que compraron una Nintendo Switch se llevaron además The Legend of Zelda: Breath of the Wild.