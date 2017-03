Análisis GIGABYTE AORUS GA-AX370-GAMING 5

Total







10 Calidad de construcción

Diseño y acabados

Valor añadido

Calidad-precio

Overclock

La semana pasada publicamos nuestro análisis del procesador RYZEN 7 1800X, un chip muy potente que marca un punto de inflexión en el mercado y goza de una excelente relación calidad-precio. Hoy nos centremos en analizar la placa base GIGABYTE AORUS GA-AX370-GAMING 5, un modelo que utilizamos precisamente en aquél artículo.

Ya vimos numerosos datos de rendimiento en el artículo original dedicado al procesador de AMD, así que en éste nos centraremos en repasar las características generales de la GIGABYTE AORUS GA-AX370-GAMING 5, su calidad de construcción y hablaremos de las claves más importantes, concluyendo con una valoración global de la misma construida sobre la base de todo lo anterior.

Como siempre esperamos que el artículo os sea útil, y si tenéis cualquier duda os invitamos a dejarla en los comentarios. Sin más empezamos.

GIGABYTE AORUS GA-AX370-GAMING 5, primer contacto

Estamos ante una placa base que transmite calidad desde el primer momento. Nada más sacarla de la caja y tenerla delante podemos ver el cuidado que ha puesto GIGABYTE a la hora de construir esta placa, y la atención que ha prestado incluso a los pequeños detalles.

La calidad de acabados es de primera, todas las partes importantes de la placa están protegidas y cuentan con un sistema de refrigeración pasiva para evitar problemas de temperatura. El resultado final no sólo derrocha calidad, sino que además muestra un aspecto muy bonito y llamativo.

A nivel de especificaciones nos encontramos con un modelo de gama alta basado en el chipset X370 que cuenta con todo lo que podemos llegar a necesitar. Entre sus características más importantes destacamos las siguientes:

Construcción UltraDurable de alta calidad con ranuras PCI-E reforzadas y protegidas con el sistema “Dual Armor”.

de alta calidad con ranuras PCI-E reforzadas y protegidas con el sistema “Dual Armor”. Soporte para dos tarjetas gráficas NVIDIA o Radeon de AMD en modo SLI o CrossFire.

Cuatro ranuras para montar módulos de memoria DDR4, con un máximo de 64 GB y velocidades de hasta 3.200 MHz.

Sistema de sonido avanzado 7.1 con condensadores de alta calidad.

Solución de red dual Killer E2500 + Intel Gigabit.

Soporte de SSDs de alto rendimiento bajo interfaz PCI-E NVMe.

Sistema de alimentación de 6+4 fases de cuarta generación.

de cuarta generación. Conector USB Type-C.

Sistema de iluminación LED RGB personalizable.

Aplicaciones GIGABYTE para sacar el máximo partido a la placa.

Ahora que conocemos un poco mejor todo lo que ofrece la GIGABYTE AORUS GA-AX370-GAMING 5 pasamos a hablar de nuestra experiencia con ella y de su desempeño en nuestras pruebas, aunque ya os anticipamos que ha dado la talla sin problemas.

Fiablidad y estabilidad a buen precio

Hemos probado la placa con un procesador RYZEN 7 1800X a 3,6 GHz, 16 GB de RAM Corsair Vengeance LPX DDR4 a 2.933 MHz en doble canal con latencias 16-16-17-36, un SSD Samsung Evo 850 de 500 GB, un SHDD Seagate de 2 TB con 8 GB de SSD como caché y una GTX 1080 Founders Edition.

En una segunda ronda de pruebas de soporte también instalé la GIGABYTE GTX 970 Windforce 3X que utilizo en mi equipo personal y una PowerColor Radeon RX 470 y todo fue perfecto, no tuve ningún problema.

Durante todo el análisis el equipo se mantuvo estable y no experimenté ningún tipo de problema relacionado con la plataforma, y no será porque no realicé pruebas diferentes, overclock e incluso desinstalaciones e instalaciones de controladores.

La GIGABYTE AORUS GA-AX370-GAMING 5 fue una auténtica roca durante toda esa semana y media de pruebas a la que fue sometida, y ni siquiera tuve que actualizarla a la última BIOS disponible en aquel momento para conseguir esos buenos resultados, algo que sin duda dice mucho de GIGABYTE y de su buen hacer a la hora de fabricar placas base, incluso aunque sean de una plataforma totalmente nueva.

Nos centramos en las velocidades de trabajo por un momento, ya que es algo importante para todo aquél que quiera montar un equipo de este tipo. El máximo nivel de overclock al que pude llegar manteniendo una total estabilidad y unas temperaturas aceptables fueron 4,125 GHz, un incremento muy bueno si tenemos en cuenta que el RYZEN 7 1800X trabaja de base a 3,6 GHz.

Quizá montando un sistema de refrigeración líquida sea posible ir más allá. No he tenido ocasión de comprobarlo, pero si queréis hacerlo no tendréis problema, ya que la GIGABYTE AORUS GA-AX370-GAMING 5 está preparada para que podamos integrar sin problema un sistema de disipación de ese tipo.

Por último merece una mención especial el sistema de iluminación LED, que como sabemos se ha puesto muy de moda. En esta placa contamos con un conjunto de luces LED personalizable distribuido estratégicamente para ofrecer una iluminación casi integral, como podemos ver en la imagen que acompañamos.

Conclusiones

Si tuviera que describir la AORUS GA-AX370-GAMING 5 con una palabra diría que es excelente. GIGABYTE ha lanzado al mercado una placa base de última generación con una calidad de construcción envidiable, unas prestaciones de primera y un precio fantástico, 215 euros.

La relación calidad-precio que ofrece es sobresaliente, y viendo lo que piden otros fabricantes por un nivel de prestaciones casi idéntico me atrevo a decir que esta placa es hoy por hoy la mejor opción dentro de la plataforma AM4 basada en chipset X370.

Nos ha gustado:

Alta calidad de construcción y acabados.

Estabilidad total durante todas las pruebas.

Gran acabado estético y buen diseño.

Alto nivel de prestaciones.

Precio muy bueno para lo que ofrece.

No nos ha gustado: