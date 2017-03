Sony prepara la retirada de la PlayStation 3

Sony está preparando la retirada de la PlayStation 3 del mercado y detendrá su producción en breve, según están reportando medios japoneses.

PS3 forma parte de las videoconsolas de sobremesa de séptima generación, junto a la Wii de Nintendo y a la Xbox 360. Su estreno se produjo en Japón y Estados Unidos en noviembre de 2006, llegando a Europa en marzo de 2007.

Teniendo en cuenta que las consolas de Sony suelen tener un ciclo vida de 10 años la cercana retirada de la PlayStation 3 no es una sorpresa. El último título exclusivo para la consola se publicó el pasado otoño y ya no habrá más. La consola no podrá acceder a PS Now desde el próximo agosto, cerrando el círculo para su retirada.

Sony terminaría la producción de la consola en Japón este mismo mes, según adelantan medios del país y la misma compañía en la página de producto de la PS3 de 500 GB, el único modelo que todavía está en producción en Japón.

Si quieres uno de estos modelos ve pensando en su compra porque todo apunta que muy pronto no habrá stock de modelos nuevos. Eso sí, viendo los precios de PS4, en nuestra opinión sería la mejor opción para acceder a la plataforma de Sony.

Wii U también está oficialmente muerta en Japón (y en todas partes). Nintendo finalizó la producción de la consola en Japón hace un par de meses dando por finalizada la vida de la consola. Por el momento, solo en Japón, aunque para el resto del mundo su destino debe ser el mismo que la de PlayStation 3.