Windows 10 traerá más bloatware en Estados Unidos

Está confirmado oficialmente, Windows 10 traerá más bloatware en su versión para Estados Unidos gracias a un acuerdo con Sling TV, cuya aplicación vendrá preinstalada en todos los nuevos equipos que utilicen el sistema operativo de Microsoft.

No es la primera vez que nos encontramos con aplicaciones preinstaladas de dudosa utilidad en Windows 10, de hecho basta recordar por ejemplo el caso Candy Crash. Aunque no representa un problema real para el usuario medio, ya que se pueden desinstalar fácilmente, es una medida que en cualquier caso no gusta y que genera cierta polémica.

Decimos esto porque aunque los usuarios con un mínimo de conocimientos acabarán desinstalando aquellas aplicaciones que vengan preinstaladas , siempre que estimen que no las necesitan, habrá otros que por desconocimiento no lo harán y que incluso pueden llegar a utilizarlas “por accidente”.

Esta práctica se conoce como bloatware y no es algo nuevo, de hecho es una práctica muy extendida en el sector smartphone tanto por parte de los propios fabricantes como de las operadoras, pero no terminamos de acostumbrarnos a verlo en el sector de los ordenadores tradicionales.

Sabemos que acompañar sistemas operativos de aplicaciones concretas no es algo que se haya empezado a hacer hoy, pero hay que hacer una distinción importante, ya que no es lo mismo preinstalar aplicaciones complementarias del sistema que realmente sí pueden llegar a ser útiles para el usuario que recurrir a otras de dudosa utilidad, como la citada Sling TV.

En lo personal creo que cada sistema operativo debería venir sólo con lo indispensable para permitir un buen uso del mismo, y que los usuarios deberían elegir por sí mismos qué aplicaciones quieren o no quieren utilizar. Y vosotros, ¿qué pensáis?

Más información: Softpedia.