Hogar inteligente controlado con sonidos de Zelda y una ocarina

La domótica (hogar inteligente) se ha ido popularizando de forma gradual y la opción de dar comandos por voz ha jugado un papel importante en su desarrollo, pero sus posibilidades van mucho más allá como podemos ver en el vídeo que acompañamos, ya que gracias a un proyecto muy peculiar es posible controlar elementos del mismo con sonidos de Zelda y una ocarina.

Dicho proyecto nos presenta una idea muy sencilla, diferentes secciones del hogar están “automatizadas” y conectadas a un sistema construido sobre una Rasperry Pi, apoyado por un conjunto de micrófonos distribuidos por distintas zonas del hogar para poder identificar los sonidos que desbloquearán cada uno de esos elementos y secciones.

Por ejemplo si tocamos el tema “Song of the Sun” con la ocarina se encenderán las luces, mientras que si tocamos “Bolero of Fire” se ajustará la temperatura de la calefacción.

Con cada tema llevamos a cabo una acción diferente, un detalle que convierte a esta configuración de domótica en algo único, y también en un gran homenaje a una de las franquicias más queridas y mejor valoradas del mundo de los videojuegos.

No os entretengo más, os dejo que veáis el vídeo ya que no tiene desperdicio.

Más información: SlashGear.