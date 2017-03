Total







Siempre me han gustado los juegos de lucha y por suerte he tenido ocasión de probar una gran cantidad de títulos en generaciones y formatos durante casi tres décadas. Con ese bagaje entenderéis que tuviera ganas de poder echarle el guante a Ultimate Marvel vs Capcom 3, un juego que rescata lo mejor de los juegos de lucha 2D y lo adereza con el encanto único que tienen los personajes clásicos de ambas firmas.

Como su propio nombre indica estamos ante la tercera entrega de una franquicia que nació allá por 1998. La primera entrega pude disfrutarla en PlayStation 1 y la experiencia fue increíble, todavía se me ponen los pelos como escarpias cuando recuerdo el temazo del Capitán América, uno de mis personajes favoritos por su set de movimientos.

Unos años después me hice con una Dreamcast y como no podía ser de otra forma compré Marvel vs Capcom 2, un juego que me impactó muchísimo en su momento por la excelente combinación de escenarios 3D con personajes en 2D.

Sí, algunos modelos necesitaban una renovación que no tuvieron hasta años después, como Morrigan por ejemplo, pero el acabado técnico en general del juego era casi perfecto, el plantel de luchadores enorme y la diversión casi infinita, sobre todo cuando nos reuníamos varios amigos y pasaba el mando aquél que perdía.

¿Estará Ultimate Marvel vs Capcom 3 a la altura de los dos anteriores? Vamos a descubrirlo.

Equipo de pruebas y análisis técnico

Antes de empezar vamos a revisar el equipo que hemos utilizado para probar el juego. He querido emplear mi equipo personal porque creo que representa correctamente una configuración media bastante común (no todo el mundo tiene una GTX 1080 o una Radeon Fury X).

Estas son las especificaciones completas del equipo sobre el que ha sido analizado:

Procesador Core i5 4690K a 4,2 GHz.

16 GB de DDR3 a 2.133 MHz.

Tarjeta gráfica GIGABYTE GTX 970 Windforce 3X con 4 GB de GDDR5.

SSD Samsung Evo 850 de 500 GB.

HDD Seagate de 2 TB con 8 GB de NAND Flash como caché.

Windows 10 Pro de 64 bits.

Controladores de NVIDIA actualizados a la última versión disponible.

Mando de Xbox One cableado.

He configurado la resolución en 1080p y el nivel de calidad en máximo y todo ha ido como la seda, 60 FPS fijos. Sé que es comprensible ya que no se trata de un juego especialmente exigente, pero es importante destacar esto porque evidencia si el juego está bien o mal optimizado.

Como decimos el rendimiento es excelente y además no he apreciado ningún tipo de problema técnico. El modo a pantalla completa ha funcionado bien y los tiempos de respuesta son perfectos con el mando de control de Xbox One.

La banda sonora tiene temas de calidad, aunque debo decir que algunos remixes no me terminan de gustar. Sin ir más lejos el ya citado del Capitán América, por poner un ejemplo.

Por otro lado el apartado gráfico es fantástico, ya que los escenarios están muy cuidados y los personajes presentan un gran nivel de detalle, además de unas buenas animaciones.

Os recuerdo que el juego se conforma con muy poco, y que os bastará con un procesador tipo Core 2 Quad Q6600, 4 GB de RAM y una Radeon HD 7770 o GTX 750 para disfrutarlo al máximo.

Jugabilidad y personajes

Ultimate Marvel vs Capcom 3 es un juego de lucha a la antigua usanza, con todo lo que ello supone, que como sabrán nuestros lectores más veteranos es mucho. Se mantiene el ritmo frenético de los originales, los saltos a diferentes alturas y la posibilidad de enlazar y romper combos.

En general las mecánicas básicas de la saga no se han visto alteradas, lo que hace que el juego sea accesible desde el principio para los jugadores “con solera”. Sin embargo llama mucho la atención ver que el sistema de juego se ha simplificado bastante, aunque sin caer en una facilidad excesiva.

Como hemos dicho mantiene todo el encanto de las entregas anteriores, pero está adaptado para ser accesible a esa generación de jugadores que quiere tener las cosas fáciles desde el principio y poder repartir ataques especiales espectaculares con sólo pulsar un botón.

Tranquilo, si eres de los que quieren sudar y “currarse” las cosas Ultimate Marvel vs Capcom 3 también es un juego pensado para ti. Los combos siguen presentes y tienen el mismo potencial de siempre, al igual que las diferentes combinaciones de equipos y los estilos de los personajes.

La acción es muy fluida y la combinación de personajes y escenarios 3D con una jugabilidad 2D aporta una espectacularidad única, que se deja notar sobre todo cuando realizamos movimientos “definitivos”.

El plantel de personajes es impresionante y no sólo por cantidad sino también por diversidad. Tenemos un total de 50 personajes divididos mitad y mitad entre los universos Capcom y Marvel, como podéis ver en la imagen que acompañamos al inicio.

Por lo que respecta a los modos de juegos tenemos también una gran variedad; arcade, modo versus (contra humano o IA), modo misiones, modo Heraldo, modo Galactus y modo online.

La mayoría de estos modos los conocéis de sobra, así que sólo me detendré en los dos más novedosos, Heraldo y Galactus. El primero es muy interesante y adictivo, ya que introduce cartas que potencian a nuestros personajes, pero además también podremos mejorarlos.

El modo Galactus nos pone en la piel del conocido “villano” devorador de planetas y nos permite disfrutar de sus enormes poderes. Una experiencia única y muy divertida.

Conclusiones

El lanzamiento de Ultimate Marvel vs Capcom 3 a PC es una buena noticia tanto para los fans de los universos de ambas empresas como para los aficionados a los juegos de lucha clásicos, ya que como dijimos a pesar de que todo está renderizado en 3D el juego ofrece una jugabilidad que mantiene a la perfección la esencia de los clásicos en 2D.

A nivel técnico la adaptación ha sido muy buena, todo funciona de maravilla y ofrece contenido para pasar semanas entretenido. En este sentido merece la pena destacar que Ultimate Marvel vs Capcom 3 viene con los DLCs que se comercializaron por separado en la versión para PS3 y Xbox 360.

Muy recomendable y con un valor calidad-precio bien ajustado, ya que cuesta 24,99 euros.

Nos ha gustado:

Buen acabado técnico.

Mantiene toda la esencia de la franquicia.

Divertido y lleno de contenido.

Precio razonable.

No nos ha gustado: