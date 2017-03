Desbloquear todos los artículos en For Honor cuesta 730 dólares

Un usuario de Reddit ha calculado que el desbloqueo de todos los artículos en For Honor cuesta 730 dólares. O dedicarle 11 meses completos de juego para recoger el suficiente acero que permitiera acceder a ellos gratuitamente.

En un punto de grandes cambios en la distribución de videojuegos, ya nos hemos acostumbrados a juegos free-to-play que hacen pagar sumas exorbitantes por el desbloqueo de contenido adicional o compra de baratijas digitales. Al menos, los juegos son “gratuitos” para empezar.

El problema es que este sistema está llegando a grandes juegos comerciales como For Honor que cuesta nada más y nada menos que 60 eurazos. Ese es el precio de la versión base, porque la edición Deluxe cuesta 70 euros y la Gold 100 euros. Y solo es el comienzo, porque a pesar de la cercanía de su lanzamiento (1 mes) ya tiene disponible el “pase de temporada” que cuesta otros 40 euros más.

Pases de temporada, DLCs, contenido descargable, etc, que dicho sea de paso, en muchos juegos debería estar disponible desde el primer momento sin tener que realizar otros pagos. Es lógico que el usuario cansado de este tipo de negocio se pregunte cuánto de este contenido se ha guardado a propósito del juego original para cobrarlo aparte.

Lo de los artículos adicionales ya es de nota, o peor, de negocio. Es una fórmula para monetizar los juegos gratuitos pero, ¿es lícito añadir micropagos tan masivamente en juegos comerciales? Si bien no son obligatorios y For Honor es jugable sin ellos (aunque cuesta conseguir el mejor equipamiento si no pasas por caja), tener que desembolsar cientos de dólares o repetir el mismo juego miles de horas para desbloquear todo el contenido de un juego por el que hemos pagado religiosamente, se acerca al reino del absurdo.

For Honor no es el único. Lo hemos visto en los artículos cosméticos de Overwatch, en las tarjetas de FIFA 17 o en la conveniencia de saltarse ciertas rutinas en Deus Ex: Mankind Divided o Dead Space 3. Por no hablar de los 4.114 euros que cuestan los DLC de Train Simulator 2016. los más de 2.000 euros de Rocksmith, 500 euros de Sims 3 o los 420 de Neverwinter.

Un buen DLC que aporte verdadero valor al juego después de unos meses del lanzamiento del original, pase. El resto, incluyendo micropagos masivos en juegos comerciales que cuestan 60 euros, no es admisible a mi juicio. Y a la larga hará daño a la misma industria. ¿Nos cargaremos la gallina de los huevos de oro? Te toca comentar.