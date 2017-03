¿Cómo evolucionaría la vida humana en Marte? Te lo explicamos

La idea de establecer colonias en nuestro vecino rojo significa que tarde o temprano habrá vida humana en Marte, y que llegará un punto (muy a largo plazo eso sí) en el que se acaben estableciendo personas que completen todo su ciclo de vida en dicho planeta.

Puede sonar loco, pero ya hemos visto muchas otras “locuras” que se han ido cumpliendo durante los últimos años, así que en realidad es una simple cuestión de tiempo y de recursos.

Sin embargo esto nos lleva a hacernos una pregunta muy interesante, ¿cómo evolucionaría esa vida humana en Marte? Parece complicado dar una respuesta, pero gracias a Scott Solomon, un biólogo especializado en evolución y autor de libros como “Future Humans: Inside the Science of Our Continuing Evolution”, hemos podido conocer detalles interesantes.

Solomon sostiene que las grandes diferencias entre las condiciones de vida de Marte y la Tierra acelerarían un proceso evolutivo que además sería muy intenso, y que podría culminar en unos 6.000 años. Puede parecer demasiado, pero un proceso evolutivo de gran calado normalmente requiere mucho más tiempo para completarse.

¿En qué nos convertiríamos?

Todavía no hay unanimidad científica en este tema, pero Solomon sostiene que debido a la mayor radiación que presenta el planeta rojo las futuras generaciones de humanos irían viendo como se va oscureciendo su piel debido a una mayor producción de melanina, una medida con la que el cuerpo se protegería de aquella.

No hablamos de un pequeño oscurecimiento, en absoluto, el biólogo afirma que esos humanos acabarían teniendo la piel más oscura que cualquiera de los habitantes de la Tierra, aunque esto no es todo.

Debido a la menor gravedad de Marte comparada con la Tierra los humanos irán perdiendo densidad ósea, un problema que la evolución resolvería con futuras generaciones que tendrían los huesos más gruesos.

En resumen, un humano totalmente evolucionado y adaptado a Marte tendría, según Solomon, un tono de piel muy oscuro y un aspecto mucho más robusto por lo que comentamos anteriormente de los huesos.

Más información: Mars Daily.