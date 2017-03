Logran llevar una GTX 1080 TI FE a más de 3 GHz con nitrógeno líquido

Dicen que las barreras están para derribarlas y los límites para superarlos, dos máximas que el overclocker KINGPIN parece haber asumido a la perfección, ya que ha conseguido llevar una GTX 1080 TI FE por encima de los 3 GHz de frecuencia.

Como habréis podido imaginar para llevar a cabo ese enorme incremento de velocidad de trabajo ha sido necesario recurrir al nitrógeno líquido, pero no por ello deja de ser impresionante, ya que por lo general estas tarjetas gráficas suelen tocar techo al llegar a 2 GHz si utilizamos sistemas de disipación por aire.

Esto quiere decir que la diferencia entre “lo normal” y este logro es de más de 1 GHz, una cifra enorme que supera además en 500 MHz el récord anterior, que estaba fijado en 2,5 GHz, y que pone de relieve al mismo tiempo la buena calidad de construcción en general que tienen las GTX 1080 TI Founders Edition.

Precisamente esa elevada calidad de construcción y las mejoras a nivel de disipación que ha introducido NVIDIA con esta tarjeta la han convertido en una solución muy popular. Ya os contamos en MuyCanal que se había agotado en la mayoría de los distribuidores, y ahora mismo sigue agotada en la web oficial de la compañía y en algunos minoristas.

Qué podemos decir, NVIDIA ha hecho un buen trabajo con la GTX 1080 TI FE. Es evidente que no es una tarjeta gráfica para todo el mundo y que su relación calidad-precio no es tan buena como la de otras soluciones gráficas inferiores (GTX 1070 o RX 480 por ejemplo), pero la compañía ha jugado bien sus cartas y ha aprovechado que de momento no tiene rival en esa gama.

Más información: WCCFTech.