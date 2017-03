¿Qué pasó con el Tegra X1 “personalizado” de Nintendo Switch?

Confirmado, la nueva consola de Nintendo utiliza un SoC NVIDIA Tegra X1 estándar, exactamente igual al que podemos ver en otros productos; los expertos de Tech Insights han actualizado hace unas horas un completo estudio del hardware de la máquina que confirma un chip físicamente idéntico al de NVIDIA Shield TV.

Para entender mejor qué supone este “descubrimiento” conviene remontarse a finales del mes de octubre, cuando NVIDIA publicaba este artículo en su blog oficial en el que se había invertido “más de 500 años-hombre de trabajo de ingeniería han sido necesarios para crear una nueva plataforma de videojuegos: algoritmos, arquitectura de computadores, diseño de sistemas, diseño de software, APIs, motores gráficos y videojuegos”

Teniendo en cuenta que, físicamente, el chip es idéntico debemos suponer que todo ese esfuerzo se ha realizado en todo lo demás y que el concepto “personalización” tiene más que ver con el software, las APIs y los motores gráficos que con el hardware. En la práctica, este proceso de optimización sí parece real y, aún en sus primeras semanas de vida, Nintendo Switch se muestra superior a otras plataformas basadas en Tegra X1; además, lo normal es que las diferencias sean mayores con el paso del tiempo.

“Tras consecutivos procesos de la GPU de Nintendo Switch, hemos determinado que el procesador es un Nvidia Tegra T210 (X1). El T210 cuenta con un Cortex A57 de 4 núcleos y otro Cortex A53 de 4 núcleos; la GPU es una GM20B de Maxwell” concluyen tras el estudio de la arquitectura. El siguiente GIF compara un X1 estándar con el de Switch.

¿Dijeron toda la verdad NVIDIA y Nintendo?

Los rumores sobre que SoC llevaría Nintendo Switch saltaron a la palestra minutos después de su presentación oficial. Ya en diciembre tuvimos las primeras filtraciones y un mes después nos preguntábamos por qué no sabíamos más sobre el hardware de la consola, más allá de afirmaciones un tanto vagas y con tinte de marketing.

NVIDIA llego a afirmar que la arquitecura de Switch estaría basada en “las tarjetas gráficas GeForce de mayor rendimiento”, razón por la que la mayoría de expertos y medios confiamos en que apostarían por la serie GTX 10 (Pascal). Lamentablemente, la máquina se lanzó con un SoC de la generación anterior.

En realidad, las noticias podrían haber sido mucho peores; durante algunas semanas se rumoreo que la personalización que Nintendo había pedido a NVIDIA no estaba relacionada con un aumento de potencia sino todo lo contrario; orientada a la reducción de costes y, tangencialmente, disminuir el consumo energético. Finalmente se ha optado por mantener el chip intacto, algo que no debería resultar una sorpresa si tenemos en cuenta que está diseñado de serie para dispositivos portátiles.

Hoy, con la perspectiva del tiempo, parece evidente que tanto Nintendo como NVDIA se pasaron de optimistas y eran conscientes de que no convenía aclarar que SoC llevaba la máquina antes de ponerla a la venta. Quizás algunos puedan aceptar que con el adjetivo personalizado no se refirieran al hardware pero en un tiempo donde cada comunicación se revisa al detalle y hay tanto dinero en juego parece complicado creer que no puedan demostrar que el Tegra X1 de Switch es distinto al estándar (es posible que sepamos algo nuevo sobre esto en las próximas horas).

Con vistas a futuro, apostamos por una revisión en 2019 que sí integre Tegra X2 (no sería ninguna sorpresa hablando de Nintendo) que pueda mejorar su rendimiento. ¿Veremos una brecha similar a la que se está formando entre PS4 y PS4 Pro? ¿Ha llegado la hora de acostumbrarse a generaciones de consolas más cortas en las que las revisiones se solapan cada vez más?

