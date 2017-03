AMD prepara versiones de RYZEN 7 1800X y 1700X con ventiladores Wraith

La firma de Sunnyvale decidió lanzar los RYZEN 7 1800X y 1700X en una versión que incluía únicamente el procesador y las instrucciones en la caja, un movimiento que nos pareció inteligente ya que en definitiva son chips que ofrecen un overclock muy fácil y que pueden llegar sin problemas a los 4 GHz, siempre que los acompañemos de un sistema de disipación aceptable.

Sin embargo nunca está de más dar opciones al consumidor, y por ello están preparando versiones de RYZEN 7 1800X y 1700X que vendrán acompañadas de un ventilador Wraith Max de alto rendimiento, una buena noticia para aquellos que quieran tenerlo todo en un mismo pack, y también para los que tenían dudas a la hora de elegir un sistema de disipación para su nuevo procesador.

El ventilador Wraith Max que incluyen estos procesadores es una versión adaptada del que vimos en los FX 8370, lo que significa que hablamos de una solución que puede lidiar con procesadores de hasta 140W de TDP. Teniendo en cuenta que los RYZEN 7 1800X y 1700X tienen un TDP de 95W podemos sacar en claro que la misma debería cumplir más que de sobra.

Por lo que respecta a precios la fuente de la noticia señala que las versiones de ambos procesadores con el ventilador Wraith Max costarán aproximadamente unos 40 euros más de media, un precio razonable teniendo en cuenta que hablamos de un ventilador de alto rendimiento, como dijimos arriba.

Todavía no he podido ver estas versiones disponibles en algunos de los principales minoristas españoles, pero la noticia es real y podemos darla por confirmada, así que no deberían tardar en empezar a llegar al mercado.

Más información: TechPowerUP!