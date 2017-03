Ya puedes comprar el monitor 8K de Dell… por 5.000 dólares

El monitor 8K de Dell ya está disponible en el portal web del fabricante estadounidense para entregas a partir del 14 de abril. Un periférico espectacular, también en precio: 4.999 dólares.

El monitor 8K de Dell -UltraSharp UP3218K- es uno de los modelos con mayor resolución del mercado. Si te parece extraordinario los monitores 4K, imagina un modelo con resolución nativa de 7.680 x 4.320 píxeles, con tasa de refresco de 60 Hz y 33 millones de píxeles en pantalla.

Tiene una diagonal de 32 pulgadas, un nivel de brillo de 400 cd/m2 y un contraste de 1.300:1. Cubre el 100% de la gama de color sRGB, el 100% de Adobe RGB, 100% Rec709, 98% de DCI-P3 y algo más del 80% de la norma Rec2020.

El monitor 8K de Dell ofrece dos puertos DisplayPort 1.3 (necesarios ambos para lograr los 60 Hz a 8K) y un hub con cuatro puertos USB 3.0. Ya lo sabes, pero conviene recordar que este monitor ofrecerá cuatro veces más contenido que una pantalla Ultra HD 4K y 16 veces más que una pantalla Full HD.

Alguien tiene que mover todo este contenido y aquí no hay rebajas. Necesitas un sistema multigráfica y de máximo nivel para alimentar este tipo de monitores. Y si no te hace falta tanto, no te preocupes, revisa nuestra última guía de consejos básicos para elegir tu nuevo monitor o si quieres algo más, el que destinamos a monitores 4K.