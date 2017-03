Elon Musk nos deja ver la versión definitiva de un Model 3

El CEO de Tesla ha publicado un vídeo en el que nos ha dejado echar un pequeño vistazo a un Model 3 totalmente terminado sería, además, la versión final, es decir, aquella que acabará llegando al mercado.

Es una buena noticia ya que significa que todo va bien y que los plazos de entrada en producción deberían cumplirse sin problema. Según las primeras informaciones será en verano cuando el Model 3 entre en fase de producción limitada. La producción en masa no arrancará hasta algún momento de este mismo otoño.

Sin embargo Elon Musk ha dado una mala noticia al responder a algunas preguntas a través de Twitter. Según el ejecutivo de Tesla las primeras unidades del Model 3 que serán fabricadas vendrán sólo con tracción trasera.

Esto quiere decir que aquellos que quieran un Model 3 con tracción a las cuatro ruedas tendrán que esperar, y en principio un mínimo de 6 a 8 meses.

Según Elon Musk están trabajando todo lo rápido que pueden y haciendo lo posible para cumplir con las expectativas que han generado. Para ello han tenido que reducir la complejidad de las configuraciones disponibles en esa primera etapa, una decisión que contribuye a acelerar la producción del Model 3 pero que como dijimos limitará la disponibilidad inicial al modelo con tracción trasera.

Como dato curioso que demuestra la complejidad productiva del Model 3, y las difíciles decisiones que ha tenido que tomar Tesla para sacarlo adelante reduciendo los retrasos al mínimo, destaca el hecho de que las versiones con el volante a la derecha no entrarán en producción hasta el verano de 2018.

Hay muchos países que utilizan coches con el volante en esa posición, aunque sin duda dos de los más conocidos y populares son Reino Unido y Japón.

Salvo sorpresa y cambios de última hora un Model 3 debería costar entre 30.000 y 35.000 dólares. No sabemos a cuánto podría subir la versión con tracción a las cuatro ruedas, pero en el caso de los Model S implica un extra de 5.000 dólares, así que debería rondar también esa cifra.

Más información: SlashGear.

First drive of a release candidate version of Model 3 pic.twitter.com/zcs6j1YRa4

— Elon Musk (@elonmusk) 24 de marzo de 2017