BioWare consideró utilizar un sistema procedural en Mass Effect Andromeda

La desarrolladora BioWare ha confirmado que estuvieron considerando la posibilidad de incluir un sistema procedural en Mass Effect Andromeda, gracias al cual cada planeta habría sido generado de manera totalmente aleatoria.

Esto habría sido algo excelente, ya que implicaría que cada vez que jugamos nos encontramos con planetas totalmente diferentes, cosa que ya ocurre por ejemplo con juegos como No Mans Sky, y que también hemos visto a menor escala en otros títulos como la saga Diablo.

¿Y por qué no mantuvieron dicho sistema de generación de planetas? Pues según podemos leer en una entrevista ofrecida por Fabrice Condominas, de Bioware, esto fue lo que ocurrió:

“Sí, obviamente estuvimos siguiendo lo que iba sucediendo en la industria en general. En el caso específico de No Mans Sky, en el momento en que fue lanzado, ya estábamos metidos en el desarrollo. Pero nos dimos cuenta de que estaba muy centrado en los mundos procedurales y lo intentamos, en realidad, durante un año. Nuestra conclusión en ese momento fue que no era para nosotros ya que no se ajustaba al tipo de juego que estábamos haciendo. Queríamos crear un contenido de alta calidad, pero cuando aplicábamos la generación procedural no lográbamos alcanzar ese nivel de calidad mínima que buscábamos“.

En resumen, la generación procedural de planetas no llegó porque no cumplía con el nivel mínimo de calidad que buscaba BioWare. Una pena que no aplicaran ese estándar mínimo de calidad a las animaciones faciales del juego, que francamente son bastante flojas.

Os recordamos que Mass Effect Andromeda ya está disponible oficialmente para PC, Xbox One y PS4, y que para moverlo en compatibles necesitáis cumplir con estos requisitos mínimos:

Windows 7 de 64 bits.

Procesador Core i5 3570 o AMD FX 6350.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 660 o Radeon HD 7850 con 2 GB de GDDR5.

55 GB de espacio libre en disco.

