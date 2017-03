Un “manitas” del mundillo tecnológico se ha atrevido a coger un iPhone 7 Plus RED y le ha cambiado el frontal de color blanco que trae por uno terminado en color negro, una tarea que puede parecer sencilla pero que en realidad es muy complicada.

Decimos que es complicada sobre todo por una razón, la interfaz TouchID. El lector de huellas dactilares del frontal negro no funciona con la placa lógica del iPhone 7 Plus RED, lo que significa en resumen que hay de desmontar prácticamente todos los componentes del iPhone 7 Plus negro y colocarlos en la carcasa trasera del modelo acabado en rojo.

Obviamente no es algo que esté al alcance de todo el mundo ya que requiere conocimientos en electrónica. También hay que tener en cuenta que este proceso anula totalmente la garantía, así que si el terminal se estropea por cualquier motivo no será posible recurrir a Apple para arreglarlo.

En cuanto al acabado final es muy bueno, la combinación de colores rojo y negro consigue dar al iPhone 7 Plus un aspecto elegante y atractivo, tanto que a nivel personal me gusta más que la combinación en blanco y rojo que ha elegido Apple.

No creemos que Apple vaya a presentar un iPhone 7 Plus RED con esa combinación de rojo y negro, así que de momento lo único que podemos hacer la mayoría es disfrutar de lo que vemos en el vídeo.

Y a vosotros, ¿os gusta más con el frontal en blanco o en negro?

Más información: WCCFTech.