Samsung “fulminará” todo Galaxy Note 7 no entregado a partir de esta misma semana mediante una actualización de software forzada, aseguran en el diario Korea Herald.

La actualización deshabilitará la carga de la batería y también la conexión a redes de banda ancha de operadoras en todo el mundo. Sin poder cargar el terminal y sin acceso a una red móvil, el terminal queda inservible por completo.

Samsung solicitó a los usuarios del Galaxy Note 7 el pasado septiembre que dejaran de utilizar el terminal y lo devolviesen bajo el programa de sustitución gratuito implementado en respuesta a las primeras incidencias surgidas con las baterías del terminal. Las segundas unidades también dieron problemas y Samsung anunció la cancelación completa de la serie.

A pesar de rumores posteriores, Samsung negó radicalmente que fuera a vender nuevos Galaxy Note 7 restaurados y aseguró que el modelo estaba totalmente muerto.

Aunque a estas alturas toda la responsabilidad de lo que suceda con los Galaxy Note 7 no entregados es de los usuarios que los mantengan y no de Samsung, la compañía surcoreana no quiere que un caso de incendio o explosión de un Note 7 arruine el lanzamiento del Galaxy S8 que se presemtará esta misma semana.

Y es lógico. Samsung quiere pasar página definitivamente al fiasco del Note 7 y el Galaxy S8 -sobre el papel el mejor móvil de la historia de la compañía- es el mejor arma.