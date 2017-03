Total







NieR Automata es uno de esos juegos que no deja indiferente a nadie, y lo decimos en el buen sentido. El argumento es atractivo, el diseño bastante particular y el carisma de su personaje principal se deja notar desde el primer minuto.

Platinum Games ha querido demostrar con NieR Automata que puede mantener el encanto clásico de los juegos de acción en tercera persona sin renunciar a momentos verdaderamente frenéticos, pero que a su vez es capaz de introducir novedades y cambios que le permitan ofrecer una experiencia fresca y “diferente”.

¿Lo han conseguido? Sin duda, este juego es todo un soplo de aire fresco que tiene personalidad propia y raya a un buen nivel, aunque es una pena que la versión para PC no haya llegado todo lo bien optimizada que cabría esperar.

Sobre ello hablaremos en el análisis, y también tocaremos otros temas como el argumento, la jugabilidad y el acabado técnico, hasta terminar con un apartado de conclusiones donde haremos una valoración global.

Sin más preámbulos os invitamos a poneros cómodos, que vamos a empezar.

Equipo de pruebas, ajustes y rendimiento

He utilizado mi equipo personal para probar NieR Automata. La configuración de componentes es la siguiente:

Procesador Core i5 4690K a 4,2 GHz.

16 GB de DDR3 a 2.133 MHz.

Tarjeta gráfica GIGABYTE GTX 970 Windforce 3X con 4 GB de GDDR5.

SSD Samsung Evo 850 de 500 GB.

HDD Seagate de 2 TB con 8 GB de NAND Flash como caché.

Windows 10 Pro de 64 bits.

Controladores de NVIDIA actualizados a la última versión disponible.

Mando de Xbox One.

El juego ha sido configurado con una resolución de 1.920 x 1.080 píxeles, con calidad máxima y suavizado de bordes en 2x. Os adjunto una captura de pantalla para que veáis con más detalle todos los ajustes más importantes.

Con esos ajustes el juego muestra un rendimiento irregular, pero no he visto apenas cambios elevando o reduciendo el suavizado de bordes y he notado que hay caídas pronunciadas en zonas muy concretas, lo que es un síntoma claro de mala optimización.

Esto se deja notar desde el principio. Cuando se inicia la misión junto al escuadrón de naves el rendimiento del juego ronda entre los 55 y los 60 FPS, cosa que es aceptable y que se puede sobrellevar perfectamente.

Sin embargo cuando abandonamos dicha nave y empezamos la primera misión con 2B la cosa se tuerce y nos encontramos con medias inestables que van desde los 60 hasta los 40 fotogramas por segundo.

Es evidente que esto no es por falta de potencia, ya que NieR Automata no tiene un acabado técnico que justifique ese mal rendimiento. Hay juegos muy superiores técnicamente que rinden sin problemas con este equipo, así que como dijimos es mala optimización y no nos queda otra que esperar al lanzamiento de un parche que mejore las cosas si queremos jugarlo a 60 FPS fijos con calidad máxima en equipos como el del análisis.

Historia y jugabilidad

NieR Automata nos lleva a un planeta Tierra postapocalíptico que lleva un tiempo en manos de una forma de vida robótica bastante extraña, cuya apariencia en algunos casos resulta simpática y siniestra a la vez.

No debemos dejarnos engañar por su aspecto, nos pondrán las cosas muy difíciles, aunque teniendo en cuenta que hablamos de un juego desarrollado por Platinum Games esto no debería sorprendernos en absoluto.

Encarnamos a la androide B2, un robot que forma parte de una misión lanzada por los humanos supervivientes que se encuentran refugiados en la Luna con el objetivo de avanzar hacia la recuperación de la Tierra.

En nuestra ventura encontraremos aliados, podremos visitar numerosas zonas donde comprar objetos y mejoras (chips) para ir ampliando la capacidad destructiva de nuestro personaje. Esto quiere decir que aunque es un juego enfocado a la acción directa tiene toques claros de rol, algo que sinceramente se agradece.

Ese concepto de juego de acción con toques de rol se ve completado con un enfoque tipo “mundo abierto”, aunque con matices, ya que hay zonas que no podremos volver a visitar por estar ligadas con el hilo argumental.

Disponemos eso sí de un conjunto de misiones principales, cuya duración aproximada es de unas 12 a 15 horas, dependiendo de lo hábiles que seamos, y de una buena ración de misiones secundarias que alargan considerablemente la vida del juego.

No son especialmente complejas ya que se limitan a seguir el típico sistema de cumplir objetivos sencillos en zonas concretas, pero divierten si las dosificamos adecuadamente.

El control responde a la perfección, no hemos experimentado ningún problema y os recomendamos encarecidamente utilizar un mando, ya que su enfoque es muy parecido al de juegos como Devil May Cry o Ninja Gaiden.

Acabado técnico y calidad gráfica

El diseño artístico de NieR Automata es realmente bueno. Como dijimos el juego tiene personalidad propia, los protagonistas son carismáticos y están recreados al detalle. La calidad gráfica que presentan es muy buena y tanto escenarios como enemigos lucen bastante bien, aunque el conjunto no llega a ser sobresaliente.

La razón es simple, en calidad gráfica raya a un buen nivel y cumple, pero presenta aspectos mejorables y grandes irregularidades en ciertos escenarios. Así, algunos consiguen sorprendernos gratamente mientras que otros llegan a ser sosos y están demasiado vacíos.

Saltamos al apartado sonoro. Keiichi Okabe se ha ocupado de la banda sonora y ha hecho un trabajo excelente. Los efectos de sonido cumplen bastante bien y las voces son buenas, aunque el doblaje en japonés es superior a la versión en inglés, así que recomiendo activar el primero. Tranquilos, no tendréis problema ya que tiene subtítulos en español.

No he tenido problemas al activar el modo de pantalla completa, y durante el juego lo único destacable han sido algunos efectos de “popping” (aparición espontánea y súbita de objetos en pantalla).

Conclusiones

Tengo claro que NieR Automata es un buen juego, y mis razones son muy sencillas; tiene un estilo propio, logra innovar en un género muy manido, tiene un buen acabado técnico y artístico y es muy adictivo.

Sin embargo no es perfecto y tiene cosas mejorables, algo que obviamente debemos tener en cuenta y que afecta negativamente a la puntuación final. La primera es que transmite la sensación de ser un port directo de consola, mal adaptado y nada optimizado.

No están justificados los requisitos que tiene y el rendimiento tan inestable que presenta para la calidad gráfica que ofrece y no lo digo por decir, ya que una GTX 970 tiene más del doble de potencia que la GPU de PS4.

La segunda es que las misiones secundarias podrían haber dado mucho más de sí, algo que también podemos extender a los escenarios. Hay algunos muy atractivos pero otros son demasiado simples y presentan un diseño que no termina de gustarnos.

En resumen, NieR Automata merece la pena, pero se ve lastrado por defectos que podrían haberse subsanado con un poco más de cariño hacia la versión de PC.

Podéis comprarlo en Steam por 59,99 euros.

Nos gusta:

Diseño artístico, acabado gráfico de personajes y de algunos escenarios.

Es original y divertido. El toque “rolero” le sienta muy bien.

Buen apartado sonoro en general.

Argumento sencillo pero bien narrado.

No nos gusta: