ASUS VG245Q, un monitor para juegos serie económica

ASUS VG245Q es un monitor informático de gama económica destinado a ejecución de videojuegos en PC.

No es fácil nombrar economía y videojuegos en la misma línea. Los juegos cada vez se optimizan menos y requieren un mayor nivel de hardware. Si unimos otro poco de marketing, veremos como muchos componentes o equipos con la etiqueta “para juegos” tienen un plus de precio que no se justifica la mayoría de las veces.

En monitores también, aunque modelos como el ASUS VG245Q se salen de la norma con un precio (si no barato) al menos contenido para lo que ofrece. Un modelo con panel TN de 24 pulgadas de diagonal, con resolución Full HD, 75Hz, brillo máximo de 250 cd/m² y ángulos de visión de 170/160 grados.

Un monitor básico pero con características que lo enfocan al juego: un tiempo de respuesta de 1 milisegundo, soporte para la tecnología de sincronización AMD FreeSync, tecnología antiparpadeo para enfrentar largas sesiones de juego y ajustes preestablecidos para diferentes géneros, RTS, RPG, FPS, etc.

Ofrece una base ergonómica para regulación de la altura, inclinación o giro del monitor, y entradas de vídeo DisplayPort 1.2a (requerido para FreeSync), 2 HDMI 1.4a y un conector analógico, D-Sub (VGA). ASUS VG245Q estará disponible por debajo de la barrera de los 250 dólares. Por supuesto, hay otros monitores “buenos, bonitos y baratos” si se sabe buscar. En esta guía de compra te dejamos unos cuantos.