Google Play estrena sección: la aplicación gratis de la semana

El gigante de Mountain View ha introducido una nueva sección en la Google Play conocida como la aplicación gratis de la semana, un nombre que describe a la perfección lo que hay detrás de la misma.

Dicha sección ofrecerá de manera semanal una aplicación que normalmente es de pago de forma totalmente gratuita. Una vez que la descarguemos contará como si la hubiéramos comprado, lo que significa que aunque decidamos borrarla podremos volver a descargarla sin tener que pagar por ella.

Es una buena noticia ya que como sabemos la mayoría de los usuarios de Android no son muy dados a gastar dinero en aplicaciones. Obviamente no podemos generalizar, pero los estudios y los números no mienten.

De momento esa sección está limitada al mercado estadounidense, pero en principio no hay razones que nos lleven a pensar que la misma no se vaya a extender al resto del mundo, aunque eso sí, no sabemos cuándo lo hará y tampoco si se extenderá de forma gradual o súbita.

En todo caso como decimos es una buena noticia y además es beneficioso tanto para Google como para los desarrolladores, ya que da a los usuarios una razón para entrar en la Google Play al menos una vez a la semana y mirar los contenidos disponibles.

Lo dicho puede ayudar a incrementar las descargas y el uso de la tienda oficial de aplicaciones para Android.

Para estrenar esta sección Google ha seleccionado el juego Adventure Time CARD WARS, cuyo precio normal es de 2,99 dólares. Aunque se trata de un juego es importante tener en cuenta que hablamos de la aplicación gratis de la semana, es decir de aplicaciones en general, lo que significa que la selección semanal no se limita a ese tipo de contenidos.

Más información: HotHardware.