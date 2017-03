Aquí está la nueva Lara Croft: Alicia Vikander

Warner Bros. ha publicado las primeras imágenes oficiales de la nueva Lara Croft en su regreso al cine de la mano de Alicia Vikander, ganadora del oscar como secundaria en La chica danesa, pareja en la vida real de Michael Fassbender y a la que hemos visto últimamente en la última entrega de Jason Bourne.

Nuestra aventurera favorita vuelve a la gran pantalla. Lo sabíamos desde hace unos meses pero ahora nos llegan las primeras imágenes oficiales de Alicia Vikander. Sueca; guapa (sin estridencias); de aspecto menudo pero fibroso (vale, tiene un cuerpazo); una mirada que puede atravesarte y un impresionante currículum (para su edad) en cine, teatro y televisión.

También es joven, muy joven. Las comparaciones son odiosas… la nueva Lara Croft casi podía ser la niña de Angelina Jolie, en la realidad y en la ficción. Se parece muchísimo a la protagonista del videojuego Rise of the Tomb Raider como no podía ser de otra forma, con esa coleta, camiseta de tirantes, cara de sufrimiento mucho más humana que la perfecta (y plasticosa) de la Jolie, aunque con su misma inteligencia y determinación.

Por lo demás. El argumento no tendrá continuación al videojuego. La acción se sitúa siete años después de la desaparición de su padre. Lara Croft estudia en Londres y pasa de hacerse cargo de la empresa familiar. En un momento dado, decide que es momento de investigar qué ocurrió con su padre, viajando a Japón donde fue localizado la última vez.

Vikander está encantada con su papel: “Ella intenta encontrar su lugar en el mundo y conectar su futuro con su pasado. Además tiene una mezcla fantástica de cualidades: es fuerte, inteligente, vulnerable y sabe patear culos”.

Así es la nueva Lara Croft y así la amamos los aficionados desde el primer juego del 96. Dominic West, Walton Goggins y Daniel Wu acompañarán a Alicia Vikander en una peli que dirigida por Roar Uthaug, será estrenada en marzo de 2018.