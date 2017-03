Disponible Vivaldi 1.8 con llamativas novedades

Ya está con nosotros Vivaldi 1.8, la última versión del navegador web que pretende resucitar las esencias del antiguo Opera, antes del salto a Chromium.

La última versión estable de Vivaldi viene a ofrecer todo un cambio de perspectiva en la gestión del historial de navegación. Al menos en los navegadores mayoritarios, el usuario solo puede rellenar un campo de búsqueda y luego hacer scroll hacia abajo hasta encontrar la página web que quiere volver a visitar, recorriendo en muchas ocasiones cientos de líneas.

Según Vivaldi, esto es así debido a que los navegadores web invitan a los usuarios a utilizar una y otra vez los buscadores de Internet en lugar de recurrir al historial, dicho de otra manera, no quieren competir con los buscadores porque ahí está buena parte del negocio de Internet y parte de sus ingresos (no olvidemos quién está detrás de Google Chrome y quiénes sostienen a Mozilla).

En lugar del típico apartado de historial de navegación que hasta ahora se solía encontrar, Vivaldi ha decidido darle todo un giro de tuerca para ofrecer una información muy detallada sobre la navegación realizada por el usuario, mostrando un calendario en el que se puede ver la cantidad de páginas visitadas, las veces que se han visto y la forma de acceso, pudiendo ser esta directa, escrita, a través de enlace, recarga de la página o formulario. Viendo el vídeo de abajo no da la sensación de ser un historial de navegación, sino algún tipo de herramienta más complejo, pudiendo mostrar el historial según un periodo de tiempo seleccionado (mensual, semanal o diaria) acompañado de gráficos de colores.

Otro aspecto importante del navegador, según los mismos desarrolladores y personas encargadas, es la no recolección de datos de los usuarios, haciendo hincapié en que el historial de navegación es estrictamente privado, por lo que dicha característica, implementada como una potente herramienta en este navegador, no está apoyada supuestamente por ningún software de terceros y no está siendo utilizada para monetizar. También se ha añadido un panel de historial lateral que funciona de un modo más clásico.

Otras novedades a destacar son la posibilidad de crear notas a partir de la selección y arrastre de un texto; características avanzadas para silenciar pestañas, pudiendo callarlas todas menos la activa o bien hacer lo contrario; se ha añadido la posibilidad de habilitar o no las actualizaciones automáticas en Windows; posibilidad de poner la página inicio en el arranque del navegador; despliegue de pestañas hibernadas en escala de grises; búsqueda de imágenes a través del botón secundario del ratón y mejora del soporte multimedia privativo en Ubuntu.