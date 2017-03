SpaceX consigue lanzar y aterrizar un cohete Falcon 9 reutilizado

SpaceX ha conseguido poner en órbita por segunda vez un cohete que regresó a la Tierra en buen estado tras su primer viaje. Ninguna agencia espacial ha conseguido hacer esto con anterioridad, por lo que la empresa de Elon Musk es la primera entidad en lograrlo y es el primer cohete que ha viajado en dos ocasiones al espacio.

El cohete relanzado fue un Falcon 9 y el hecho de conseguirlo supone todo un hito en lo que respecta a viajes al espacio, abriendo la puerta a unas grandes reducciones en los costes al reutilizar un mismo material varias veces. Según Popular Science, los lanzamientos de cohetes de SpaceX apenas cuestan 62 millones de dólares y gracias a que su política de reutilización de materiales puede bajar los costes hasta un 30 por ciento.

Por otro lado, esto muestra los grandes avances que ha habido en la ingeniería relacionada con la tecnología espacial. Para más datos, el Falcon 9 relanzado fue el mismo que volvió a la Tierra en buen estado hace dos años, en 2015. En aquella ocasión, SpaceX consiguió recuperar el cono de la parte superior del cohete por primera vez, siendo este el componente el encargado de proteger la carga útil y cuyo coste es de unos 6 millones de dólares.

En el segundo lanzamiento del Falcon 9 recuperado con éxito se ha enviado al espacio un satélite de telecomunicaciones a la Órbita de Transferencia Geoestacionaria para el operador de satélites SES. La intención es ofrecer una conectividad mejorada para América Latina con SES-10, que será uno de los mayores servicios de satélites de la región.

Tras este éxito, Elon Musk dio rienda suelta a su excentricidad y se puso otra meta: conseguir relanzar un cohete en tan solo 24 horas.

Incredibly proud of the SpaceX team for achieving this milestone in space! Next goal is reflight within 24 hours.

— Elon Musk (@elonmusk) 30 de marzo de 2017