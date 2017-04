Nuestros lectores hablan: ¿Cuál ha sido vuestro juego favorito de 2016?

Es una pregunta difícil, elegir un juego favorito entre todos los que llegaron en 2016 nos obliga a dejar a un lado a títulos verdaderamente sobresalientes que pueden habernos gustado también muchísimo, ¿pero te atreves a responderla?

El pasado año pudimos disfrutar de una lista de juegazos casi interminable; Dark Souls 3, Uncharted 4, DOOM, Mirror´s Edge Catalyst, Battlefield 1, Gears of War 4, Civilization VI y muchos otros que nos dejamos “en el tintero”.

En esta galería hicimos en su momento una selección propia con los diez juegos que más nos gustaron de todos los que llegaron en 2016, pero si tuviera que sacar yo personalmente un juego favorito de ella lo tendría bastante claro, el nuevo DOOM de los chicos de id Software.

Mi decisión ha estado entre Dark Souls 3 y DOOM, pero al final me he decantado por éste último porque era uno de los que esperaba con más ganas, y sobre todo porque al final no sólo ha cumplido las expectativas que ha generado, sino que además las ha superado.

Todo lo que hizo grande al DOOM original está de vuelta, pero con una calidad gráfica de lo mejor que existe hasta el momento, una optimización sobresaliente y una alta rejugabilidad que nos lleva a querer darle una segunda e incluso una tercera pasada al modo historia.

Esa es mi elección, ahora os toca a vosotros, ¿cuál ha sido vuestro juego favorito de 2016? No importa la plataforma, puede ser de PC o consola.