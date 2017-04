Zelda Breath Of The Wild logra una buena tasa de FPS en Cemu

El trabajo de optimización que se ha llevado a cabo con el emulador Cemu en su versión 1.7.3d ha hecho posible lo que parecía imposible, que The Legend of Zelda Breath of the Wild consiga un nivel de rendimiento aceptable y mantenga una tasa de fotogramas por segundo que se puede considerar jugable.

En el primer vídeo podemos ver que el juego funciona muy bien en lo que se considera como un PC de gama media, equipado con un procesador Core i5 6500, 16 GB de DDR4 y una tarjeta gráfica GTX 970 de 3,5 GB + 0,5 GB.

Los resultados son muy buenos, eso no admite discusión, pero además de ese vídeo también ha aparecido otro que deja ver el juego con diferentes mejoras gráficas, conseguidas gracias al uso del pack de gráficos 12K GFX y ReShade, y qué podemos decir, las imágenes hablan por sí mismas.

Este último funciona sobre un equipo más potente que podemos calificar como de gama alta, ya que cuenta con un procesador Core i7 6700K, 16 GB de DDR4 y una GTX 1070 con 8 GB de GDDR5, lo que nos lleva a pensar que es necesario un equipo bastante potente para poder moverlo sin problemas.

Resulta impresionante ver los avances que ha sido capaz de conseguir la comunidad que está detrás de Cemu, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de usuarios normales y corrientes, y que no disponen de grandes recursos para sacar adelante sus proyectos.

Visto lo visto podemos sacar en claro que la evolución de The Legend of Zelda Breath of the Wild en Cemu seguirá yendo por buen camino, y que lo más probable es que no sólo acabe siendo perfecta, sino que además supere a la versión original.

Más información: WCCFTech.